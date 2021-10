AUSTIN - Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, menangi balapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. The Baby Alien pun membongkar rahasia di balik podium pertama yang diraihnya di Circuit of the Americas (COTA), Senin 4 Oktober 2021, dini hari WIB.

Menurut Marquez, para mekanik Honda menjadi alasan dirinya menjadi yang tercepat di COTA. Akan tetapi, itu bukan berarti para mekanik Honda membuat motor Marquez lebih cepat daripada biasanya.

Jadi, Marquez meminta para mekanik Honda untuk tidak menanyakan kondisi lengan kanannya, yang cedera, jelang rangkaian MotoGP AS 2021 dimulai pada 30 September lalu.

Ternyata, permintaan itu berbuah manis. Marquez seakan melupakan cederanya. Dia bahkan merasa seperti The Baby Alien di masa lalu.

"Pada hari kamis, sehari sebelum latihan, saya mengatakan kepada mekanik untuk tidak menanyakan tentang lengan saya lagi," kata Marquez, dilansir dari Tuttomotoriweb, Minggu (10/10/2021).

"Setelah itu, saya merasa sedikit seperti Marquez di masa lalu. Itu adalah hari Minggu (waktu setempat) yang baik," sambungnya. "Saya tahu, saya bisa melakukannya. Saya langsung merasa sangat baik sejak Jumat, tetapi pada hari Sabtu saya menyadari, bahwa saya seharusnya tidak memaksakannya," ujar pembalap Spanyol itu. "Namun, saya tetap melakukannya. Dan pada hari Minggu, saya merasa dalam kondisi yang sangat baik. Dalam balapan, saya tidak punya masalah untuk melakukan semua yang saya inginkan," ucap tujuh kali juara dunia tersebut. Penampilan Marquez di COTA sangatlah luar biasa karena mampu menjadi yang tercepat meski tidak dalam kondisi fit. Hasil itu membuat Marquez sudah memenangkan dua balapan di MotoGP 2021.