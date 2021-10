TRENTO - Pembalap Petronas Yamaha SRT, Andrea Dovizioso, bingung lihat sepak terjang Marc Marquez yang bisa memenangi dua balapan di MotoGP 2021. Padahal, pembalap Repsol Honda itu masih merasakan sakit pada lengan kanannya yang patah pada musim lalu.

Sekadar informasi, kemenangan pertama Marquez diraih di Sirkuit Sachsenring, MotoGP Jerman 2021. Teranyar, Marquez menangi balapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021 di Circuit of the Americas (COTA).

Dovizioso pun tidak tahu faktor yang membuat Marquez bisa tampil luar biasa meski belum fit 100 persen. Hanya satu yang bisa dipikirkan Dovizioso, yaitu Marquez dinaungi keberuntungan.

“Saya tidak tahu. Menurut saya, dia juga tidak tahu," ucap Dovizioso, dilansir dari Tuttomotoriweb, Minggu (10/10/2021).

"Situasinya mungkin tidak jelas, apakah dia bisa membaik secara fisik atau tidak. Saya berbicara dengannya sebentar di Austin (COTA), ini adalah situasi yang sulit,” tuturnya.

Lalu, Dovizioso pun membicarakan hubungannya dengan Marquez. Dia mengaku berhubungan baik dengan pembalap Spanyol itu meski sempat bersaing ketat di masa lalu. "Hubungan kami? Baik. Tapi, pada dasarnya saya mencoba untuk memiliki hubungan yang baik dengan pembalap lain," ujar pembalap Italia itu. "Saya tidak mencari pertengkaran. Dengan Marc juga ada sedikit keberuntungan, karena ketika kami bertarung selalu berjalan dengan baik dan cara bertarung saya tidak menimbulkan bentrokan,” tegasnya.