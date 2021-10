TRENTO – Pembalap tim Ducati Lenovo, Jack Miller mengaku memiliki hubungan yang sangat baik dengan rekan satu timnya, Francesco Bagnaia. Dia mengungkapkan alasannya membiarkan rekan setimnya itu membiarkan dia menyalip pada saat balapan.

Baru-baru ini Jack Miller menjadi salah satu tamu Festival Olahraga di Trento, Italia. Dalam acara tersebut ia mengutarakan relasi hubungannya dengan Pecco –sapaan akrab Bagnaia.

Pada balapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021 di Circuit of The Americas (COTA) pada akhir pekan kemarin, Jack Miller membiarkan Pecco –sapaan akrab Bagnaia- menyalipnya. Hal itu jelas membutuhkan kelegaan besar bagi Miller untuk membantu Bagnaia agar tetap menjadi pesaing terdekat Fabio Quartararo pada gelaran MotoGP 2021.

Kejadian itu terjjadi pada lap ke 12 setelah Jack Miller mendapat masalah pada sektor depan motornya. Sebab, keduanya kini memang tengah bersaing untuk merengkuh titel juara dunia MotoGP di akhir musim ini.

Lantas dengan kerja sama tim yang apik, membuat Pecco tak luput mengucapkan terima masih kepada Jack Miller. Hal tersebut membat hubungan mereka menjadi semakin baik.

Meski Bagnaia usianya lebih mueda dari Jack miller. Pembalap asa Asutralia itu mengaku memberi pujian kepada Pecco. “Kami memiliki hubungan yang hebat,” ucap Jack Miller, dilansir dari Tuttomotoriweb, Sabtu (9/10/2021). Lebih lanjut, Jack Miller menegaskan bahwa dirinya akan membuktikan pada tiga seri MotoGP selanjutnya. Ia berjanji akan tampil impresif sekaligus membantu rekan satu timnya Pecco. “Tiga janji menunggu kami di trek yang saya sukai, seperti Misano , Portimao dan Valencia : Saya mengincar tempat ketiga dalam klasifikasi akhir Kejuaraan Dunia,” tutupnya.