MILAN - Legenda balap 500cc, Marco Lucchinelli tak sepakat dengan keputusan Andrea Dovizioso yang kembali balapan di MotoGP bersama Petronas Yamaha SRT. Menurutnya, jika seorang sudah mengatakan tidak balapan lagi, maka seharusnya ia tak pernah kembali.

Seperti yang diketahui, Dovizioso resmi bergabung dengan tim Petronas Yamaha guna mengarungi sisa seri musim ini dan MotoGP 2022 mendatang, pada September lalu. Namun, kembalinya itu tak mendapat dukungan penuh oleh seniornya di Italia, Lucchinelli.

Baca Juga: Lihat Aksi Fabio Quartararo di MotoGP AS 2021, Andrea Dovizioso: Dia Lakukan Hal Gila

Menurut eks pembalap Suzuki, kembalinya The Little Dragon -julukan Dovizioso- hanya untuk uang semata. Tak hanya itu, mantan juara dunia FIM 500cc itu menyebut Dovizioso tampil kurang baik sejak dirinya kembali.

"Untuk kembali balapan, dia tidak melakukannya dengan baik. Saya pikir, mereka melakukan itu hanya untuk uang," kata Lucchinelli dilansir dari Tuttomotoriweb, Jumat (8/10/2021).

"Di zaman Spencer dan Schumacher, saya pernah menegaskan untuk tidak akan kembali setelah memutuskan pensiun. Ketika seseorang memutuskan pergi, itu cukup diam untuk mengubah cara berpikirnya," sambungnya.

"Saya tidak akan melakukan itu (kembali balapan), bahkan untuk uang sekali pun" tambah Lucchinelli.

Sebagai informasi tambahan, The Little Dragon hanya mampu finish di urutan 13 pada MotoGP AS 2021, 4 Oktober lalu. Atas kegagalannya meraih 10 besar, Dovizioso menyebut ada beberapa masalah dengan tunggangannya.

"Saya sangat kecewa dengan kinerja saya saat start, karena mesin saya hampir mati. Saya memiliki beberapa masalah dengan motor yang sedang kami periksa," kata Dovizioso, dilansir dari Motorsport.

Dovizioso sendiri dikontrak hingga MotoGP 2022. Jadi, bisa dikatakan musim 2021 ini menjadi momen bagi Dovizioso mengenal kembali motor YZR-M1.