AUSTIN – Pembalap tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, berhasil naik podium di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Di tengah kesuksesan ini, Bagnaia pun menyampaikan terima kasih kepada Jack Miller.

Diketahui, Bagnaia gagal meraih kemenangan setelah puas menempati urutan ketiga di MotoGP AS 2021. Namun begitu, Pecco -sapaan Bagnaia- tetap merasa bersyukur dan tak luput megucapkan terima kasih kepada rekan satu timnya yakni, Jack Miller.

Bagnaia sendiri memulai balapan di Circuit of The Americas (COTA), Senin 4 Oktober 2021 pada urutan paling depan. Ia pun berhasil merebut pole position ketiganya secara beruntun pada MotoGP AS 2021 tersebut.

Namun, pada balapan itu, keinginan Bagnaia ternyata tidak sesuai harapan. Bahkan, sejak awal balapan, posisi Bagnaia justru melorot sampai ke urutan kelima.

Meski begitu, ada insiden unik ketika pada lap ke-12 rekan satu timnya yakni Jack Miller membiarkan Pecco menyalipnya. Hal itu jelas membutuhkan kelegaan besar bagi Miller untuk membantu Bagnaia agar tetap menjadi pesaing terdekat Fabio Quartararo pada gelaran MotoGP 2021.

Sebab, keduanya kini memang tengah bersaing untuk merengkuh titel juara dunia MotoGP di akhir musim ini. Lantas dengan kerja sama tim yang apik, membuat Pecco tak lupus mengucapkan terima masih kepada Jack Miller. Alhasil, pada balapan tersebut Pecco berhasil finis pada urutan ketiga. Sedangkan, rival terdekatnya yakni, Quartararo berhasil finis pada urutan kedua. “Saya melihat podium ada di sana, jadi saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada Jack yang membiarkan saya lewat,” ucap Bagnaia, dilansir dari Speed Cafe, Kamis (7/10/2021). “Dia sedikit kesulitan tetapi dia telah melakukan kerja tim yang hebat, jadi saya sangat senang tentang itu, dan tidak ada [yaitu apa pun] lebih dari [podium] ini yang mustahil,” imbuhnya.