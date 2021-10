AUSTIN – Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, tampil fantastis di gelaran MotoGP 2021. Dia kini bahkan semakin dekat dengan gelar juara MotoGP.

Tak ayal, sosok Quartararo jadi perbincangan hangat. Dalam pembahasan yang muncul sosoknya tak jarang disandingkan dengan banyak sosok hebat di MotoGP, salah satunya adalah Valentino Rossi.

Hal ini turut terjadi usai balapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Sebab, dalam balapan yang digelar di Circuit of The Americas (COTA) pada Senin 4 Oktober 2021 dini hari WIB itu, pembalap asal Prancis tersebut diketahui berhasil finis diposisi kedua.

Dengan hasil tersebut, Quartararo memimpin klasemen sementara dengan 254 poin. Pembalap berusia 22 tahun itu sekarang unggul 52 angka atas Francesco Bagnaia yang menjadi rival terdekatnya.

BACA JUGA: Sempat Stres, Fabio Quartararo Finis Kedua di MotoGP AS 2021 dan Kini Selangkah Lagi Jadi Juara Dunia

Hal itu membuat Bagnaia menjadi satu-satunya menjadi penghalang Quartararo dengan gelar juara dunia MotoGP 2021. Pasalnya, hanya tersisa 75 poin maksimal dari tiga seri terakhir.

BACA JUGA: Marc Marquez Ngaku Sempat Khawatir Disalip Quartararo di MotoGP AS 2021

Namun, kini semua mata menyorot Quartararo dan tim pabrikan Yamaha. Sebab, terakhir kali gelar juara dunia ditorehkan Valentino Rossi pada 12 tahun lalu. Kini, peluangnya terbuka lebar untuk membawa titel juara dunia ke Iwata.

Kini, beban besar berada di pundak Quratararo untuk mengakhiri MotoGP 2021 keluar sebagai juara. Tetapi, ia tak mau jemawa lantaran tak bisa disandingkan oleh Valentino Rossi.

Lebih lanjut, Quartararo mengatakan bahwa kini tengah fokus pada sisa seri balapan selanjutnya. Menurutnya, mimipinya semakin dengan dengan riahan juara dunia untuk pertama kalinya. “Apa yang saya alami adalah momen spesial bagi saya. Ketika saya mengambil alih tempat Valentino Rossi di tim Yamaha, saya berada di bawah banyak tekanan dari media,” ucap Quartararo, dilansir dari Tuttomotoriweb, Selasa (5/10/2021). “Apa yang akan terjadi, sekarang Anda menggantikan raja balap motor. Saya bahkan tidak bisa membandingkan diri saya dengannya. Karena itu, mencapai hasil ini adalah hal yang luar biasa,” sambungnya. “Saya semakin dekat dengan mimpi saya. Hanya ada tiga balapan tersisa dan saya memiliki keunggulan lebih dari 50 poin atas Pecco, itu fantastis,” imbuhnya. "Akan sangat bagus untuk memenangkan gelar di Misano, tetapi bahkan jika itu tidak terjadi pada akhir pekan itu, kami masih memiliki peluang lain. Sekarang, kami mulai berpikir berbeda, karena akhir kejuaraan sudah dekat,” pungkasnya.