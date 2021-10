PEMBALAP Tim Ducati Lenovo, Jack Miller, mengaku sering ingin ditabrak rider Suzuki Ecstar, Joan Mir. Salah satunya terjadi saat race MotoGP Amerika Serikat (AS) berlangsung di Circuit of The Americas (COTA) pada Senin, (4/10/2021) dini hari WIB.

Jack Miller sendiri menuntaskan balapan MotoGP AS 2021 di posisi kedelapan. Namun, sebelum menyelesaikan balapan, Jack Miller mendapat insiden tak mengenakkan dengan Joan Mir pada tikungan ke-15.

(Joan Mir kerap membahayakan Jack Miller)

Insiden tersebut terjadi pada lap terakhir. Pada tikungan ke-15 Jack Miller saat itu sedang menempati posisi keenam yang sedang menikung ke kiri di salip dari sisi dalam oleh Joan Mir.

Kejadian itu membuat Jack Miller keluar lintasan dan membuatnya tersalip pembalap lain sampai turun ke urutan kedelapan. Kejadian itu lantas mengundang reaksi kesal Jack Miller.

Dalam tayangan video terlihat Jack Miller dan Joan Mir melakukan interaksi. Terlihat gesture Jack Miller tampak kesal sambil memegang helm Joan Mir. Atas insiden tersebut, race director menjauhkan hukuman kepada Joan Mir yakni turun satu posisi pada MotoGP AS 2021.

Setelah balapan usai, Jack Miller mengutarakan insidennya dengan Joan Mir. Ia menilai Joan Mir seperti sengaja ingin menabrak dirinya pada balapan MotoGP AS 2021.

Lebih lanjut, Jack Miiler mengatakan tak mau membicarakan hukuman penalti yang diberikan kepada Joan Mir. Ia manambahkan hukuman itu menang pantas diberikan Joan Mir. (Jack Miller dipastikan gagal juara MotoGP 2021) “Saya bersumpah, setiap kali saya balapan dengan pria itu, ia sepertinya menabrak saya. Bukan hanya dua balapan terakhir,” ucap Jack Miller, dilansir dari Speed Cafe, Senin (4/10/2021). "Saya pikir ada cara yang lebih baik untuk mengatasi situasi ini. Saya memudar di akhir balapan, jangan salah paham, tapi itu tidak perlu terjadi,” sambungnya. “Race direction melakukan apa yang mereka lakukan dengannya, jadi tidak banyak yang bisa dikatakan tentang itu,” imbuhnya "Saya berjuang dengan ban depan saya, saya mencoba untuk melindungi garis , tetapi Anda tidak dapat melindungi ketika seseorang menabrak Anda, bukan?,” kata Jack Miller. Karena hanya finis di posisi tujuh MotoGP AS 2021, Jack Miller dipastikan gagal menjadi juara MotoGP 2021. Ia terpaut 105 angka dari Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) yang duduk di puncak klasemen, ketika musim menyisakan tiga balapan.