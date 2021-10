AUSTIN - Pembalap Tim Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi mengakui sangat kesulitan saat mentas di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021 pada Senin (4/10/2021) dini hari WIB. Rossi mengaku kesulitan karena balapan di Circuit of the Americas (COTA) sangat menguras fisik.

Rossi yang start dari posisi ke-20 itu merasa benar-benar harus kerja keras untuk memperbaiki posisi. Ia yang pada akhirnya finis di posisi ke-15 itu pun cukup senang karena bisa membawa pulang satu poin, walau memang ia merasa benar-benar menderita saat balapan.

Baca Juga: Hasil Race MotoGP AS 2021: Marc Marquez Juara, Valentino Rossi Posisi 15

Setelah balapan usai, pembalap berusia 42 tahun itu mengatakan bahwa balapan terakhirnya di Circuit of The Americas (COTA) terasa sulit. Terlebih sirkuit tersebut menuntut para pembalap agar memiliki kondisi fisik yang baik.

Lebih lanjut Rossi menegaskan bahwa dirinya masih berharap tetap kuat untuk mengakhiri balapan hingga akhir musim. Ia juga ingin bisa selalu tampil kompetitif pada sisa seri MotoGP musim ini

“Dari sudut pandang fisik, itu adalah salah satu balapan tersulit dalam karier saya karena trek ini sangat menuntut dan sangat panas,” ucap Rossi, dikutip dari laman Speedweek, Senin (4/10/2021).

“Dengan banyak titik pengereman yang keras, banyak perubahan arah dan banyak gundukan, itu benar-benar sangat sulit,” sambungnya. “Saya tidak terlalu cepat, tetapi saya konsisten sampai akhir, saya mampu menyalip beberapa pembalap dan mengambil satu poin,” imbuh Rossi. “Tidak apa-apa, masalahnya adalah saya tidak cukup cepat atau cukup kompetitif. Saya berharap untuk menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, balapan cukup bagus untuk kecepatan saya,” tutupnya.