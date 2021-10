MIMIKA – Cabang olahraga (cabor) basket di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 yang berlangsung hari ini, Minggu (3/10/2021) bisa dikatakan sangatlah menarik. Pasalnya dua tim putra unggulan, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat akan saling bertemu pada pukul 19.00 WIT atau sekira 17.00 WIB.

Sebagaimana diketahui, tim putra DKI Jakarta dan Jawa Barat sama-sama saling adu kekuatan mengincar poin kemenangan untuk mendapatkan tiket emas melaju ke babak semifinal. Jejak prestasi keduanya pun juga tak mau kalah.

Tim putra basket Provinsi Jawa Barat pernah berhasil menggondol medali emas PON Papua sebanyak dua kali yaitu di tahun 2016 dan 2012. Sedangkan, DKI Jakarta pernah meorehkan emas hanya satu kali yaitu pada tahun 2018 di PON Kalimantan Timur.

Tak hanya menyajikan pertandingan yang sangat sengit, tetapi ada hal menarik lainnya yang cukup menyita perhatian. Dalam laga basket kali ini juga dibintangi oleh para pemain dari kompetisi basket professional yaitu Indonesia Basketball League (IBL) yang membela daerah masing-masing.

Misalnya saja di kubu tim DKI Jakarta terdapat tiga pemain basket professional dari klub Patriots seperti Aldy Izzatur Rahman, Ali Bagir Alhadar, Yesaya Saudale dan Patrick Nicolas. Sedangkan di kubu Jawa Barat ada nama-nama seperti Yudha Saputera, Yoanatan, Rizki Akbar Maulana, dan Sulthan Muhammad Fauzan.

Tidak hanya DKI Jakarta dan Jabar saja yang diperkuat dengan pemain IBL, tetapi juga tim basket Provinsi Jawa Tengah juga tidak mau kalah dengan diperkuat Tifan Eka Pradita dan Habib Titoaji. Demikian pula dengan Banten yang juga diperkuat dengan Agassi Goantara.

Basket putra akan menggelar laga finalnya pada Senin (11/10/2021) sekaligus menyudahi nomor beregu 5x5. Selanjutnya cabang basket akan menampilkan laga three on three competition atau 3x3, 12-114 pada bulan Oktober.

Sementara itu pada lanjutan babak penyisihan basket putri Minggu (3/10/2021), akan mempertemukan tuan rumah Papua melawan Sulawesi Selatan di Pool Y. Kemudian ada Bali melawan Jateng (Pool X). Masing-masing laga akan digelar pada pukul 13.00 hingga 17.00 WIT.