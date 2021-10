AUSTIN – Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez menilai Jack Miller bisa menjadi ancaman terbesar dalam perebutan podium pertama di balapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021, Senin 4 Oktober 2021 dini hari WIB. Menurut Marquez, rider Ducati Lenovo itu miller memiliki kans yang cukup besar untuk menang pada balapan yang digelar di Circuit of The Americas (COTA) tersebut.

Seperti diketahui, MotoGP Amerika Serikat 2021 memang selalu menjadi andalan Marc Marquez. Akan tetapi, dominasi tersebut bisa saja runtuh mengingat kondisi Marquez yang belum bugar 100 persen.

Pembalap asal Spanyol itu enam kali memenangkan balapan di COTA sejak 2013 hingga 2018 secara beruntun. Dengan torehan tersebut, maka Marquez jelas akan mendapat perlawanan sulit dari para pesaingnya untuk mecoba mendobrak dominasinya.

Terlebih, pada dua balapan sebelumnya, pembalap tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia berhasil finis di urutan pertama pada seri balapan di MotoGP Aragon dan seri San Marino. Kini, Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- juga berhasil mendapat pole position ketiganya di MotoGP Amerika 2021.

Jelang balapan yang berlangsung di COTA, Marquez memberikan komentarnya. Meski memulai start balapan pada urutan ketiga, ia mengatakan bahwa balapan nanti tidak akan mudah.

Lebih lanjut, Marquez menjelaskan bahwa siapa pun bisa memenangkan balapan di MotoGP Amerika Serikat 2021. Ia tak menampik kemungkinan bahwa Jack Miller bisa memenangkan balapan meskipun memulainya pada urutan ke-10.

“Saya memiliki kecepatan balapan yang bagus, tetapi beberapa lawan saya bahkan lebih kuat,” ucap Marquez, dilansir dari, Speedweek, Minggu (3/10/2021). “Misalnya Jack Miller. Dia start dari tempat kesepuluh, tapi dia bisa maju dan memenangkan balapan karena kecepatannya sangat bagus. Tapi kita akan lihat. Untungnya, jalur ini berbelok ke kiri dan saya lebih kuat di belokan kiri. Saya harap kami bisa mengatur balapan dengan baik,” imbuhnya. Tentunya perkataan Marquez itu sangatlah menarik. Sebab sejatinya ada Bagnaia dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) yang start di depannya saat GP AS nanti. Namun, entah kenapa Marquez justru menyenggol nama Miller dan bukan Bagnaia atau Quartararo dalam pesaing terkuatnya di MotoGP AS 2021.