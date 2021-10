AUSTIN – Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo menyebut nama Francesco Bagnaia sebagai lawan terberatnya di balapan MotoGP Amerika Serikat 2021 pada Senin 4 Oktober 2021 dini hari WIB. Baginya Bagnaia menjadi pesaing terkuat karena memiliki tujuan yang sama, yakni merebut gelar juara dunia MotoGP 2021.

“Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pecco, ini sulit ketika Anda berjuang untuk tujuan yang sama” kata Quartararo, mengutip dari Tuttomotoriweb, Senin (4/10/2021).

“Kami sudah saling kenal untuk waktu yang lama, sekarang dia (Bagnaia) yang terkuat. Besok akan menjadi balapan yang menarik,” tambahnya.

Jelang GP AS, pembalap asal Prancis itu menyelesaikan sesi kualifikasi MotoGP Amerika Serikat 2021 sebagai pembalap tercepat kedua. Sehingga Quartararo akan memulai balapan nanti di Circuit of The Americas (COTA) di urutan kedua.

Mendapat posisi terdepan membuat Quartararo merasa sangat senang. Pasalnya, Quartarto menyebut mereka harus bekerja keras mengendarai YZR-M1 demi mengamankan posisi terdepan.

“Menyenangkan untuk start di posisi kedua tetapi saya harus mengatakan itu sangat sulit. Saya berjuang di semua latihan bebas, tidak pernah clean lap, selalu di batas,” sambung pembalap berjuluk El Diablo itu.

“Di kualifikasi saya melakukan dua lap yang sangat baik tetapi masih ada yang kurang, terutama dalam hal tenaga. Kami tetap melakukan pekerjaan dengan baik dan saya sangat puas,” lanjutnya. Sementara, rival terdekatnya dari tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia berhasil mendapat pole position di MotoGP Amerika Serikat. Pada dua seri sebelumnya, Bagnaia juga berhasil mendapatkanya di MotoGP Aragon dan San Marino. Alhasil, capaian tersebut membuatnya mencetak hattrick dalam tiga seri secara berturut-turut. Terlebih memulai balapan di posisi terdepan Bagnaia selalu berhasil keluar sebagai pemenang. Karena itu, Quartararo merasa harus waspada dan menegaskan bahwa Bagnaia menjadi pesaing terberatnya di MotoGP 2021. Menurutnya, Bagnaia tampil paling kuat pada dua seri sebelumnnya.