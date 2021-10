AUSTIN – Hasil latihan bebas 4 (FP4) MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021, Jack Miller menjadi yang tercepat di Circuit of the Americas (Cota), Minggu (3/10/2021) dini hari WIB. Sedangkan Marc Marquez beradap di posisi kedelapan, sementara Valentino Rossi di peringkat 18.

Pada awal FP4, bencana menghampiri pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir. Mesin motor Suzuki GSX-RR miliknya mengalami kerusakan mesin, hingga dapur pacunya meledak.

Beruntung, terdapat motor kedua di garasinya. Dengan begitu, dia pun dapat memperbaiki catatan waktunya menjadi 2 menit 4,612 detik dan menempati posisi kedua.

Sementara posisi teratas sendiri masih ditempati oleh Miller. Meski tak mempertajam torehannya, dia berhasil menjadi yang tercepat, setelah membukukan waktu 2 menit 4,028 detik.

Torehan positif pun ditampilkan oleh rider Ducati lainnya, Francesco Bagnaia. Dia mampu menduduki peringkat ketiga. Sedangkan rival Bagnaia, Fabio Quartararo tak jauh di belakangnya. Pembalap tim Monster Energy Yamaha tersebut mengakhiri sesi di posisi kelima.

Berikut hasil FP4 MotoGP AS 2021:

1 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21)

2 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)

3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21)

4 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21)

5 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)

6 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)

7 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)

8 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)

9 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16)

10 Aleix Espargaro ITA Aprilia Gresini (RS-GP)

11 Luca Marini ITA VR46 Avintia Ducati (GP19)

12 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)

13 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)

14 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)

15 Andrea Dovizioso ITA Petronas Yamaha (YZR-M1)

16 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V)

17 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V)

18 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1)

19 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16)

20 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1)

21 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16)

