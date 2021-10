EMPAT pembalap dalam daftar ini digadang-gadang akan menjadi The Next Valentino Rossi. Ada beberapa rider MotoGP yang mampu tampil apik, namun ada juga yang gagal.

Sebagai seorang legenda, pembalap asal Italia itu telah mengoleksi sembilan gelar juara dunia. Dia memenangkan tujuh gelar di kelas utama MotoGP dan masing-masing satu titel di kelas 125 cc dan 250 cc.

Akan tetapi, usia The Doctor –julukan Rossi- saat ini sudah menginjak angka 42 tahun. Dia sudah tidak bisa tampil kompetitif dan bersaing di papan atas MotoGP.

Namun jika ada pembalap baru yang muncul di kelas utama dan punya bakat yang mumpuni, sudah pasti rookie itu akan disebut sebagai The Next Valentino Rossi. Bahkan, hal tersebut sudah terjadi sejak lama.

Setidaknya ada empat nama yang digadang-gadang sebagai The Next Valentino Rossi. Tapi, mampukah mereka memenuhi ekspektasi yang cukup berat itu? Begini nasib mereka sekarang.

4. Marco Simoncelli

Marco Simoncelli disebut sebagai penerus Rossi bukan tanpa alasan. Dia balapan dengan agresif dan sangat nekat seakan-akan tidak takut untuk menyalip dalam kondisi apapun. Hal itu lah yang membuat para penggemar MotoGP kagum melihat aksinya yang mirip dengan gaya balap The Doctor pada awal karirnya.

Selain itu, Simoncelli juga mengoleksi satu gelar juara dunia kelas 250cc yang didapatnya pada 2008 lalu. Dia pun tampil gemilang saat berkarir di kelas utama.

Kemudian, pembalap asal Negeri Pizza itu juga punya hubungan yang cukup akrab dengan Rossi. Mereka punya hubungan yang harmonis dan sering memuji satu sama lain.

Namun sayang, Simoncelli kini telah meninggal dunia. Dia tewas pada 2011 lalu setelah mengalami kecelakaan di Sirkuit Sepang Malaysia. Dia terjatuh dari motornya dan disambar oleh Colin Edwards dan Rossi yang tidak mampu menghindarinya karena sangat mepet di belakangnya.

3. Marc Marquez

Marc Marquez bisa dibilang menjadi pembalap yang paling mendekati pencapaian Rossi. Dia punya prestasi yang cemerlang di lintasan balap dan juga punya popularitas yang bagus di luar sirkuit.

Pembalap Repsol Honda itu telah memenangkan enam gelar juara dunia MotoGP sejak melakukan debutnya pada 2013 lalu. Namun, dia tidak punya hubungan yang baik dengan The Doctor usai insiden yang melibatkan kedua pembalap itu pada balapan di Sepang enam tahun lalu.

Sekarang, The Baby Alien-julukan Marquez- masih berjuang untuk pulih ke kondisi prima. Dia mengalami cedera parah pada tahun lalu di lengannya yang membuat performanya menurun drastis meskipun kini sudah mulai bangkit kembali. Dia mampu finis di urutan lima besar pada dua balapan terakhir di Aragon dan Misano.

2. Franco Morbidelli

Franco Morbidelli digadang sebagai The Next Valentino Rossi karena punya hubungan yang cukup dekat dengan The Doctor. Dia merupakan salah satu pembalap jebolan akademi VR46 milik Rossi yang bisa bersaing di MotoGP.

Selain itu, pembalap Petronas Yamaha SRT itu juga punya catatan bagus di atas lintasan balap. Dia adalah juara dunia Moto2 2017 dan runner up MotoGP 2020.

Saat ini, Morbidelli baru kembali tampil di MotoGP San Marino 2021 setelah sebelumnya mengalami cedera yang membuatnya harus absen di beberapa balapan. Padahal, dia diprediksi bisa bersaing di papan atas musim ini usai tampil apik tahun lalu.

Tahun depan, pembalap kelahiran Roma itu akan berganti kostum. Dia akan balapan bersama tim pabrikan asal Jepang, Yamaha.

1. Fabio Quartararo

Fabio Quartaro menjadi nama selanjutnya yang digadang sebagai The Next Valentino Rossi. Dia adalah yang paling terbaru dari semua nama-nama yang disebut di atas.

Saat ini, pembalap asal Prancis itu memimpin klasemen sementara MotoGP 2021 bersama tim pabrikan Yamaha. Jika dia bisa mempertahankan posisi puncak hingga akhir musim, maka dia akan menyabet gelar perdananya di kelas utama.

Akan tetapi, Quartararo mengaku tidak mau disebut sebagai suksesor Rossi. Dia merasa bahwa The Doctor adalah seorang legenda dan tidak akan ada pembalap yang bisa menggantikannya.