AUSTIN - Valentino Rossi mengeluhkan kondisi Circuit of the Americas (COTA) sebagai tempat berlangsungnya balapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Rider Pertronas Yamah SRT itu menyoroti permukaan sirkuit yang menurutnya sangat mengkhawatirkan.

Menurut Rossi, COTA sebenarnya merupakan sirkuit yang cukup bersahabat bagi para pembalap MotoGP. Hanya saja, lintasan sepanjang 5,5 kilometer itu memiliki permukaan bergelombang yang cukup banyak.

“Treknya sendiri bagus, saya menyukainya dan banyak pembalap lain juga. Tetapi memiliki banyak permukaan yang bumpy. Sejauh ini para pembalap bersama Safety Commission sudah 100 kali membicarakan tentang kondisi sirkuit terutama di antara tikungan 2, 3 dan 4, lalu di tikungan 10. Kemudian pada beberapa trek lurus," ujar Valentino Rossi dilansir dari laman Speedweek, Sabtu (2/10/2021).

"Kami diberitahu bahwa mereka sedang mengerjakan aspal baru dan memperbaiki masalahnya. Yang benar adalah situasi di Tikungan 18 dan di trek lurus membaik secara signifikan," lanjutnya.

"Tetapi di Tikungan 2, 3 dan 4 dan terutama 10 kondisinya mungkin bahkan lebih buruk daripada di 2019. Ini jelas sangat berbahaya terutama ketika balapan dalan kondisi hujan," ujar Rossi lagi

“Kami melihat trek memiliki tiga jenis aspal yang berbeda dengan tiga tingkat grip yang berbeda. Ini sangat sulit di kering, tetapi terutama di basah. Sulit karena feelingnya sangat berbeda dari aspal baru ke aspal lama," jelasnya. Rossi sendiri meraih hasil kurang memuaskan pada sesi latihan bebas dua MotoGP Amerika Serikat 2021 yang berlangsung dini hari tadi. Rekan satu tim Andrea Dovizioso itu hanya berada di peringkat ke-17 dan terpaut hingga satu detik lebih dari Marc Marquez yang berhasil mencatatkan waktu putaran tercepat. Hasil itu jelas bukan kabar baik bagi rider 42 tahun tersebut. Padahal, Rossi sendiri punya catatan positif saat terakhir kali mentas di COTA. Pada 2019 lalu ia berhasil meraih podium kedua usai bersaing sengit dengan Alex Rins (Suzuki Ecstar).