GREGORIA Mariska Tunjung mengembalikan asa Indonesia di perempatfinal Piala Sudirman 2021. Mantan juara dunia junior ini menang rubber game atas tunggal putri Malaysia, Kisona Selvaduray, dengan skor 22-20, 18-21 dan 21-19.

Berkat kemenangan Gregoria Mariska, Indonesia menyamakan kedudukan 1-1 atas Malaysia. Sebelumnya, Indonesia tertinggal 0-1 setelah ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo mengalami kekalahan.

Dari jalannya laga, Gregoria Mariska sering melakukan kesalahan sendiri dan memberi poin untuk pemain Malaysia secara cuma-cuma. Pemain kelahiran Wonogiri tersebut mengaku tegang lantaran Indonesia sempat tertinggal 0-1.

"Saya tegang dan dampaknya banyak melakukan kesalahan sendiri. Sudah unggul kemudian banyak kehilangan angka karena kesalahan sendiri. Apalagi saat itu Indonesia ketinggalan angka dari Malaysia," ujar Gregoria dari rilis PBSI, Jumat (1/10/2021).

Atas hasil tersebut, Gregoria Mariska pun membuka peluang bagi Indonesia untuk lolos ke babak semifinal. Pemain dengan peringkat 21 dunia tersebut sangat bersyukur setelah berhasil menyumbang angka.

"Puji Tuhan dan bersyukur bisa menang dan menyumbangkan angka untuk Indonesia. "Bersyukur bisa menang. Meskipun begitu saya belum puas karena seharusnya bisa lebih baik. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus saya benahi lagi " imbuhnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Kabid Binpres PP PBSI, Rionny Mainaky. Dirinya menyebut bahwa Gregoria Mariska tidak mampu tampil dengan kemampuan terbaiknya dan sering melakukan kesalahan yang cukup banyak.

"Dia bermain kurang nyaman. Tegang. Akibatnya saat unggul kadang kerap membuang angka secara beruntun," kata Rionny.

Sayangnya di laga ketiga, tunggal putra Indonesia Anthony Ginting tumbang dari Lee Zii Jia dengan straigt game. Alhasil, Indonesia saat ini sedang tertinggal 1-2 dari Malaysia.

(Anthony Ginting kalah dari Lee Zii Jia)

Saat ini sedang berlangsung game keempat yang mempertemukan ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Pearly Tan/Thinaah Muralitaharan. Jika Greysia Polii/Apriyani Rahayu meraih kemenangan, akan digelar laga kelima yang mempertemukan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Hoo Pang Ron/Cheah Yee See.