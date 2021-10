AUSTIN – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mengaku senang dengan trek Circuit of the Americas (COTA), lokasi berlangsungnya MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Namun, dia punya pengalaman kurang baik di sirkuit tersebut pada musim 2019.

Posisi Quartararo perolehan 48 poin dari Franscesco Bagnaia di klasesemen. Meski memuncaki tabel, Fabio Quartararo bertekad memberikan yang terbaik di MotoGP AS 2021.

Seri MotoGP Amerika Serikat pada akhir pekan ini akan menjadi balapan kedua Quartararo di COTA karena balapan tersebut dibatalkan pada 2020 imbas Covid-19. Meski begitu, pemain berusia 22 tahun itu yakin hasil balapan pada dua tahun lalu bisa menjadi modal bagus untuknya.

“Kami mengambil banyak pengalaman dari 2019 sehingga kami akan melangkah jauh lebih baik. Ini adalah trek yang saya sukai dan kami dapat mencapai tujuan yang baik,” ucap Quartararo, seperti dikutip dari Crash, Jumat (1/10/2021).

"Tentu saja, kami tahu bahwa lintasan lurus akan menjadi sesuatu yang sulit bagi kami. Sektor pertama dan terakhir akan menjadi salah satu yang penting untuk pulih," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui dalam dua putaran terakhir di Aragon dan Misano, Quartararo telah kehilangan poin dari pembalap berkebangsaan Italia tersebut. Situasi tersebut membuat pembalap asal Prancis itu harus bergerak cepat mengingat MotoGP musim ini masih menyisakan empat seri balapan lagi.

Namun begitu, Quartararo tidak mempermasalahkan hasil kurang memuaskan di Misano yang gagal meraih kemenangan. Ia justru merasa senang bisa mendapatkan posisi yang lebih baik di Misano dengan finis di urutan kedua. “Sejujurnya, di Misano saya memiliki beberapa momen (memikirkan tentang kejuaraan), tetapi setelah saya menyalip Jack, saya melihat Pecco (Bagnaia) di depan dan saya harus mencobanya (lebih keras lagi),” tutur Quartararo. “Ini adalah balapan di mana saya paling bersenang-senang tahun ini. Sayang sekali kami tidak mengambil tempat itu di akhir, tetapi balapan berjalan sangat cepat, dan saya ingin lebih dari ini di akhir,” lanjutnya. "Tentu saja, jika saya melihat bahwa saya berada dalam situasi yang sulit maka saya tidak akan melampaui batas saya, tetapi jika saya dapat mencapai sesuatu seperti Misano atau sedikit lebih baik, saya akan melakukannya," pungkasnya.