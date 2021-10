AUSTIN – Pembalapa Tim Ducati VR46, Luca Marini, kini memiliki poin yang sama dengan sang kakak, Valentino Rossi, di MotoGP 2021. Baginya, hasil ini menjadi bukti bahwa kecepatannya sudah setara dengan Rossi saat ini.

Sebagaimana diketahui, Marini merupakan salah satu rookie di ajang MotoGP musim ini. Sejauh ini, dia belum mendapatkan podium sama sekali.

Menariknya, Marini kini memiliki jumlah poin yang sama dengan sang kakak di papan klasemen MotoGP 2021. Marini sedang menenpati urutan ke-20 dengan torehan poin 28, kemudian Rossi ada di urutan 21 dengan poin yang sama.

Rossi sendiri memang menunjukkan penurunan performa dalam beberapa musim terakhir, termasuk di MotoGP 2021. Alhasil, juara dunia sembilan kali itu akhirnya memutuskan pensiun di akhir musim nanti.

Mendapati kondisi tersebut, Marini pun memberi komentarnya. Dia mengaku senang bisa berduel dengan kakaknya di pentas MotoGP musim ini.

Bagaimana tidak, karena itu merupakan mimpinya untuk bisa berduel dengan kakaknya di satu sirkuit yang sama. Apalagi, hasil yang diraih saat ini menunjukkan bahwa dirinya sudah setara dengan sang kakak.

“Saya sangat senang bertarung dengannya,” kata Marini dilansir dari Tuttomotoriweb, Jumat (1/10/2021).

“Ketika kami bertemu di trek saat latihan, kami mencoba untuk saling membantu,” lanjutnya.

“Kami memiliki kecepatan yang sama sekarang. Sebab kami sering bertemu dalam balapan. Setiap kali balapan adalah duel yang hebat,” sambungnya.

Selanjutnya, Marini akan bertemu kembali dengan Rossi di ajang MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Balapan tersebut diselenggarakan di Circuit of The America (COTA) pada Senin 4 Oktober 2021 dini hari WIB.