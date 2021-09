AUSTIN - Tim Suzuki Ecstar menatap optimis gelaran MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Shinichi Sahara selaku direktur tim mengaku cukup yakin para pembalapnya bisa tampil kompetitif pada balapan yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA).

Terlebih salah satu pembalap mereka yakni Alex Rins merupakan pemenang pada balapan edisi terakhir di sana. Tak heran kalau kali ini pabrikan asal Jepang itu mengandalkan Rins untuk bisa bersaing di posisi terdepan.

“Kami senang bisa kembali ke Amerika setelah melewatkannya tahun lalu. COTA adalah trek yang sangat menarik untuk ditaklukkan karena memiliki sedikit segalanya dan ini merupakan tantangan yang menarik bagi motor dan pebalap kami," ujar Sahara dilansir dari laman resmi Suzuki Ecstar, Kamis (30/9/2021).

"Kami memiliki balapan yang fantastis di sini pada tahun 2019 ketika Alex meraih kemenangan, dan kami ingin membawa GSX-RR evolusi 2021 kami ke sirkuit ini dan melihat apa yang dapat dicapai oleh pembalap kami," lanjutnya.

Baca juga: Dampak Positif dari Uji Coba Motor Baru Bikin Suzuki Lebih Optimis Tatap MotoGP 2022

"Kami sedikit kurang beruntung di Misano, tapi kami merasa siap untuk memulai babak berikutnya," ujar Sahara lagi.

Salah satu pembalap Suzuki Ecstar yakni Alex Rins memang punya modal bagus jelang tampil pada balapan akhir pekan ini. Rins merupakan pemenang pada balapan edisi sebelumnya di COTA.

Rider asal Spanyol itu bersaing ketat dengan Valentino Rossi hingga beberapa putaran terakhir. Namun, performa Rins yang kurang konsisten juga jadi salah satu masalah utama dari pabrikan Hamamatsu. “Saya senang dapat kembali ke Texas. Saya mendapat debut kemenangan MotoGP di sini pada 2019 dan balapan itu begitu istimewa. Saya bersaing sengit dengan Rossi di depan penonton yang meriah. Saya merayakannya bersama tim," ujar Rins. “Saya akan memulai akhir pekan ini dengan kenangan manis di pikiran. Saya berharap dapat meraih hasil positif. Pekan lalu saya menjadi seorang Ayah dan hal itu membuat saya makin termotivasi agar mendapat akhir pekan yang bagus,” sambugnya. Patut dinantikan apakah Rins bisa kembali mengulangi prestasinya di COTA. Atau mungkin kali ini Joan Mir yang lebih berpotensi membawa Suzuki meraih podium di MotoGP AS 2021.