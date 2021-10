AUSTIN - Marc Marquez menatap optimis gelaran MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021 yang akan berlangsung akhir pekan ini. Namun di sisi lain, The Baby Alien menyadari dirinya akan mendapat perlawanan berat dari para pembalap lain di Circuit of the Americas (COTA) nanti.

Salah satu yang menjadi sorotannya adalah kekuatan para pembalap dari tim Ducati. Pabrikan asal Italia itu memang tengah menunjukkan performa mengerikan pada beberapa balapan terakhir musim ini.

Terbaru, dua dari tiga pembalap terdepan di MotoGP San Marino 2021 merupakan penunggang motor Ducati. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang berhasil finis terdepan mengendarai motor Desmosedici GP21. Sementara Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) menggunakan Desmosedici GP19.

“Kami harus memahami cara pembalap Ducati. Mereka membuktikan diri dengan tampil lebih kuat pada setiap balapan," ujar Marc Marquez dilansir dari laman Speedweek, Kamis (30/9/2021).

"Apa yang saya lihat ketika berada di belakang Bastianini adalah dia bertindak seperti binatang buas dalam fase pengereman. Dia menghentikan sepeda motor dan kemudian melaju seperti roket keluar dari tikungan. Itu sangat luar biasa," lanjutnya.

“Sementara Yamaha menuntut gaya yang sama sekali berbeda. Jadi saya pikir Ducati sekarang lebih kompetitif daripada Yamaha," ujar Marquez lagi. Meski gagal finis di podium pada balapan terakhir, Marquez punya modal lebih baik dari para pembalap tim Ducati di MotoGP AS 2021 nanti. The Baby Alien tercatat hampir selalu berhasi finis terdepan di Sirkuit Sepanjang 5,5 km itu sejak naik ke kelas utama MotoGP pada 2013 lalu. Rider andalan Repsol Honda itu hanya gagal pada 2019. Kala itu, Marquez gagal finis lantaran mengalami insiden di lintasan. Akan tetapi, selain edisi 2019, Marquez berhasil menyapu bersih balapan di sana dengan podium kemenangan.