AUSTIN – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menatap penuh optimis balapan akhir pekan ini di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Dia bertekad mendulang hasil manis demi memangkas jarak poin dengan Fabio Quartararo yang saat ini memimpin klasemen.

Sebagaimana diketahui, gelaran MotoGP 2021 kembali berlanjut akhir pekan ini. Balapan bertajuk MotoGP AS 2021 bakal digelar di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Senin 4 Oktober 2021 dini hari WIB.

Bagnaia sendiri menjadi bintang jelang balapan ini karena baru saja merebut dua kemenangan beruntun. Kemenangan itu didapat di MotoGP Aragon dan juga San Marino.

Hasilnya, Bagnaia kini menempati posisi kedua klasemen dengan poin 186. Meski begitu, jaraknya dengan pemuncak klasemen, Fabio Quartararo, masih cukup jauh. Mereka terpisah 48 angka, dengan 100 poin maksimal dari empat balapan tersisa.

Bagnaia tentu saja berharap bisa memberikan penampilan konsisten dalam balapan akhir pekan ini demi membantunya menyegel gelar juara. Sebab dengan begitu, dia bisa memangkas jarak poin yang ada.

“Jarak di klasemen masih besar, dengan empat balapan tersisa. Sangat penting untuk tetap konsisten dan membawa pulang poin sebanyak mungkin,” kata Bagnaia dikutip Crash, Kamis (30/9/2021). “Istirahat sebelum MotoGP AS membuat saya dapat mengisi tenaga kembali. Uji coba di Misano juga sangat bermanfaat. Dua kemenangan yang saya dapatkan juga telah tercerna, terutama yang didapat di kandang sendiri,” ujarnya. Untuk melakukan hal tersebut, Bagnaia sadar harus bekerja keras. Oleh karenanya, dia wajib bisa langsung cepat sejak sesi latihan bebas pertama, seperti yang dia lakukan pada MotoGP Aragon dan San Marino. “Baik di Aragon dan Misano, saya merasa nyaman dengan motornya sejak sesi latihan bebas. Saya berharap dapat merasakan hal serupa di Austin dan bersaing pada akhir pekan ini,” tutur Bagnaia.