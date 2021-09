JADWAL MotoGP hari ini, Kamis (30/9/2021) akan menggelar sesi konferensi pers MotoGP Amerika Serikat (AS). Konferensi pers digelar Kamis (30/9/2021) siang waktu setempat atau Jumat, 1 Oktober 2021 pukul 00.00 WIB.

Lantas, siapa saja pembalap yang bakal hadir di sesi konferensi pers MotoGP AS? Biasanya, pembalap yang hadir merupakan rider pengisi podium di race sebelumnya yang berlangsung di Sirkuit Misano.

(Quartararo calon kuat juara MotoGP 2021)

Saat itu, posisi puncak ditempati Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), disusul Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) dan Enea Bastianini (Avintia Ducati). Namun, tak mungkin jika konferensi pers hanya diikuti tiga pembalap.

Biasanya, pembalap yang paling sering menang di sirkuit itu juga diundang ke sesi konferensi pers. Hal itu berarti, Marc Marquez (Repsol Honda) akan ikut serta dalam konferensi pers yang digelar dini hari nanti.

Sekadar informasi, semenjak Circuit of the America (COTA) menjadi venue MotoGP pada 2013, The Baby Alien –julukan Marc Marquez– sangat dominan di sirkuit ini.

BACA JUGA: Punya Karier Cemerlang di MotoGP, Valentino Rossi Ternyata Simpan Penyesalan Besar soal Ini

Dari tujuh race, Marc Marquez memenangkan enam balapan di antaranya! Karena itu, Marc Marquez diprediksi akan melancarkan psywar kepada calon kuat juara MotoGP 2021, Fabio Quartararo.

Benar, Marc Marquez sudah dipastikan gagal menjadi kampiun MotoGP 2021. Namun, Marc Marquez memiliki peran untuk menghambat atau menggagalkan El Diablo -julukan Quartararo–menjadi kampiun MotoGP 2021. (Marc Marquez bisa hambat ambisi Quartararo jadi kampiun MotoGP 2021) Saat ini hingga musim menyisakan empat race, Quartararo berada di puncak klasemen dengan 234 angka, unggul 48 poin dari Bagnaia di tempat kedua. Namun, berhubung Bagnaia jago mentas di sirkuit Anti-Clockwise (sirkuit yang berlawanan arah jarum jam), rider asal Italia itu berpotensi mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang Quartararo di MotoGP AS 2021. Bagnaia sudah menunjukkan kecapakannya dengan menjadi kampiun MotoGP Aragon, sirkuit yang juga Anti-Clockwise layaknya COTA. Karena itu, jangan heran jika Francesco Bagnaia sanggup merapatkan jarak poin dengan Quartararo kelar race MotoGP AS 2021. Berikut jadwal MotoGP hari ini: Jumat, 1 Oktober 2021: Konferensi Pers: 00.00-00.45 WIB