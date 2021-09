AUSTIN - Pembalap Monster Energy Yamaha, Franco Morbidelli, ingin meraih hasil bagus dalam balapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Balapan itu rencananya akan berlangsung di Circuit of The Americas (COTA), Senin 4 Oktober 2021, dini hari WIB.

Ketika tampil di MotoGP AS 2019, Morbidelli merebut posisi kelima. Itu merupakan hasil cukup bagus karena persaingannya pada waktu itu begitu ketat.

Hal itulah yang membuat Morbidelli makin menyukai COTA. Berbekal pengalaman tersebut, pembalap berpaspor Italia itu berharap dapat meraih hasil positif.

“Saya menikmati balapan di Austin. Ini adalah lintasan yang berat dan sulit, tetapi saya menyukainya," kata Morbidelli, dikutip dari laman resmi Yamaha, Kamis (30/9/2021).

"Terakhir kali mengunjungi lintasan ini pada 2019, saya meraih hasil positif,” tuturnya.

Sebelum dapat bersaing di baris terdepan, pembalap berusia 26 tahun itu harus memperbaiki performa di atas motor Yamaha, YZR-M1. Maklum, dia belum dapat beradaptasi dengan baik apalagi usai menderita cedera pada musim ini. Setidaknya, Morbidelli menemukan beberapa solusi pada uji coba di Sirkuit Misano, Italia. Dia berharap bisa langsung menerapkan hal tersebut dalam balapan MotoGP AS 2021. “Saya harap bisa memperbaiki perasaan di motor dan membenahi performa secara keseluruhan. Kami mengambil langkah bagus di uji coba Misano," ujar pembalap Italia itu. "Saya jelas lebih merasakan motornya pada putaran-putaran akhir pengetesan. Hal ini sudah positif. Kami bergerak maju dan mencoba untuk melaju secepat mungkin,” pungkasnya.