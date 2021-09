AUSTIN - Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, tidak memasang target muluk-muluk dalam balapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Balapan tersebut rencananya akan berlangsung di Circuit of The Americas (COTA), Senin 4 Oktober 2021, dini hari WIB.

Sikap pesimistis Marquez cukup mengejutkan karena dia sangat digdaya di COTA. Sejak MotoGP AS digelar pada 2013, Marquez hampir selalu menjadi pemenang di lintasan tersebut. Kecuali pada 2019 saat dia terjatuh dan waktu balapan ditiadakan pada musim lalu.

Kini, Marquez kembali ke lintasan tempat dia menang sebanyak enam kali. Hanya saja, kondisi Marquez, yang belum 100 persen fit, membuat peluangnya untuk menang mengecil.

Pembalap asal Spanyol tersebut hanya berharap bisa membangun momentum usai meraih hasil positif pada balapan Aragon (finis kedua) dan San Marino (finis keempat).

“Saya menantikan balapan di Austin. Kami datang setelah menjalani dua balapan bagus, yakni di Aragon dan Misano. Saya suka lintasannya dan pernah meraih kesuksesan di masa lalu,” kata Marquez, dikutip dari laman resmi Honda, Rabu (29/9/2021).

“Kami memang meraih banyak kesuksesan. Akan tetapi, tahun ini sedikit berbeda dengan situasi kami sekarang," tutur pembalap Spanyol itu. "Seperti biasa, penting bagi kami untuk membangun momentum dan melihat posisi kami pada Minggu. Apa pun yang terjadi, ini akan menyenangkan dan saya selalu menikmatinya,” ujarnya. Sekadar informasi, Marquez kini menempati peringkat kesembilan klasemen sementara dengan koleksi 92 poin. Dengan empat balapan tersisa dan 100 poin maksimal, dia tak mungkin mengejar Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) yang mengoleksi 234 poin.