JADWAL Piala Sudirman 2021 hari ini, Senin (27/9/2021), akan melangsungkan enam pertandingan. Dari enam pertandingan itu termasuk laga tim bulu tangkis Indonesia vs Kanada yang berlangsung di Energia Areena 3 mulai pukul 20.00 WIB.

Jika Indonesia mengalahkan Kanada dan di laga lain Denmark menumbangkan NBFR Rusia, skuad Tanah Air dan Denmark akan memastikan tempat di perempatfinal Piala Sudirman 2021. Hal itu karena di laga pertama, kedua tim sama-sama meraih kemenangan.

(Marcus/Kevin sumbang poin bagi Indonesia di Piala Sudirman 2021)

Tim bulu tangkis Indonesia menumbangkan NBFR Rusia 5-0. Skor yang sama juga didapatkan Denmark saat menumbangkan Kanada 5-0.

Jika sama-sama mendulang kemenangan di pertandingan kedua, Indonesia dan Denmark tinggal memperebutkan posisi juara grup. Duel pamungkas Indonesia vs Denmark berlangsung pada Rabu, 29 September 2021 pukul 14.00 WIB.

Berbarengan dengan laga Indonesia vs Kanada dan Denmark vs NBFR, dilangsungkan juga pertandingan Thailand vs Finlandia. Kemarin, Thailand menggilas India 4-1, sedangkan tuan rumah Finlandia dihajar China 0-5.

Sebelumnya pada Senin, (27/9/2021) pukul 14.00 WIB digelar tiga laga sekaligus. Laga-laga ini mempertemukan China vs India, Malaysia vs Inggris dan Jepang vs Mesir.

Andai menang atas India, China dipastikan lolos ke perempatfinal. Jika di laga lain Thailand juga menang atas Finlandia, India otomatis tersingkir dari Piala Sudirman 2021. (Wang Yilyu/Huang Doangping, andalan China di nomor ganda campuran) Kemudian ada duel panas Malaysia vs Inggris. Duel ini diprediksi berjalan sengit dan bukan tak mungkin berakhir dengan skor 3-2. Laga ini pun menjadi pertandingan pembuka mereka di Piala Sudirman 2021. Selanjutnya ada runner-up Piala Sudirman 2019, Jepang, yang akan menghadapi Mesir. Melihat komposisi pemain, Jepang diprediksi menang 5-0. Berikut Jadwal Piala Sudirman 2021 hari ini, Senin 27 September 2021: Pukul 14.00 WIB Grup A: China vs India Grup D: Malaysia vs Inggris Grup D: Jepang vs Mesir Pukul 20.00 WIB Grup A: Thailand vs Finlandia Grup C: Indonesia vs Kanada Grup C: Denmark vs NBFR Rusia