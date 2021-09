JAKARTA - Ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto, tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tampil di Piala Sudirman 2021. Mereka siap memberikan yang terbaik untuk Tim Merah-Putih.

Siti Fadia bahkan menyatakan siap menyumbangkan poin untuk Tim Bulu Tangkis Indonesia jika dipercaya turun. Itu merupakan wujud keseriusan Siti Fadia jelang Piala Sudirman 2021.

“Perasaannya pastinya senang dan saya tidak mau menyia-nyiakan kepercayaan pelatih. Target saya bisa menyumbangkan poin buat tim kalau dipercaya untuk turun,” ujar Siti Fadia, dikutip dari laman PB Djarum, Sabtu (18/9/2021).

Lebih lanjut, Siti Fadia mengungkapkan, bahwa keberhasilan Greysia Polii/Apriyani Rahayu meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 memberinya motivasi tambahan untuk bermain lebih baik lagi.

“Kemenangan Kak Greys dan kak Apri kemarin juga pastinya menambah motivasi kami. Tidak boleh dijadikan beban. Saya mau main all out saja dan nothing to loose,” tambah Siti Fadia.

Oleh karena itu, untuk menunjang penampilannya agar mencapai hasil yang terbaik di kejuaraan beregu terbesar dua tahunan tersebut, Siti Fadia/Ribka Sugiarto terus menambah porsi latihan mereka. “Saya sama Ribka pastinya tambahan terus di latihan. Karena ingin banget menunjukkan hasil yang terbaik. Jadi, latihan kita harus lebih dari yang lain,” tutur Fadia. Sekadar informasi, Indonesia berada di Grup C bersama Denmark, Rusia dan Kanada. Dari keempat tim tersebut, hanya dua tim teratas yang akan lolos ke babak selanjutnya. Menilik kekuatan di Grup C, Indonesia seharusnya lolos bersama Denmark ke babak selanjutnya. Akan tetapi, Indonesia harus waspada terhadap semua kejutan yang mungkin terjadi di Piala Sudirman 2021.