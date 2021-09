JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putri Indonesia, Greysia Polii, masih mengeluhkan nyeri di lututnya. Padahal, dia adalah salah satu andalan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2021.

Greysia kembali menjadi harapan Indonesia di ajang Piala Sudirman 2021 usai meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Bersama partnernya, Apriyani Rahayu, Greysia mengukir prestasi besar itu.

Namun, pencapaiannya itu harus dibayar mahal dengan cedera yang dialaminya pasca partai puncak. Alhasil, butuh waktu bagi Greysia untuk memulihkan cederanya.

Sayang, jarak antara Olimpiade dan Piala Sudirman mepet. Dia pun kesulitan menyeimbangkan persiapan dan pemulihan.

BACA JUGA: Ikut Piala Sudirman 2021 meski Cedera, Kevin Sanjaya Sukamuljo Jadi Sorotan Media Asing

Berdasarkan keterangan Pelatih Ganda Putri Eng Hian, Greysia, tidak dalam kondisi fisik yang fit 100 persen. Hal itu pun dikonfirmasi langsung oleh pebulu tangkis berusia 34 tahun tersebut.

“Jujur kondisi lutut saya selepas Olimpiade masih ada efeknya. Sekarang, masih dalam pemulihan. Dengan kondisi seperti ini, saya mau jalani saja, memberikan yang maksimal untuk tim," ungkap Greysia dalam rilis PBSI, Sabtu (18/9/2021).

Meski begitu, Greysia mengaku siap tampil di ajang ini bersama Apriyani. Dari segi mental, Greysia/Apriyani sudah siap.

“Persiapan so far so good. Memang secara fisik saya harus meningkatkan lagi di sisa waktu ini, tapi secara mental saya dan Apri sudah siap tanding. Mempersiapkan semua yang terbaik dulu,” lanjutnya.

“Harapan saya, pertama tim ini bisa kompak dulu, tidak hanya atletnya, tapi juga ofisial dan pengurusnya. Karena kalau kita kompak,pasti ada semangat dan energi tambahan saat kita bertanding,” ucapnya.

Sekadar informasi, Indonesia berada di Grup C bersama Denmark, Rusia dan Kanada. Dari keempat tim tersebut, hanya dua tim teratas yang akan lolos ke babak selanjutnya.

Menilik kekuatan di Grup C, Indonesia seharusnya lolos bersama Denmark ke babak selanjutnya. Akan tetapi, Indonesia harus waspada terhadap semua kejutan yang mungkin terjadi di Piala Sudirman 2021.