JAKARTA – Pasangan ganda putra terbaik Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo mendapatkan sebuah hadiah unik dari seniman asal Batam yang bernama Sofian. Marcus/Kevin tepatnya mendapatkan karya seni berupa lukisan wajah mereka yang dibuat dari shuttlecock.

Setidaknya Sofian membutuhkan waktu lima bulan dan 5840 shuttlecock untuk membuat karya seni yang khusus dibuat untuk ganda putra peringkat satu dunia tersebut. Ia yang mengaku baru tahun ini bermain bulu tangkis lantas merasa tertarik untuk membuat karya seni dari shuttlecock.

"Sebenarnya saya baru mengenal bulutangkis di awal tahun ini. Ketika main bersama teman-teman di Batam, saya melihat banyak shuttlecock bekas yang tidak terpakai. Akhirnya saya terpikir untuk membuat karya dari benda tersebut. Karena sayang kalau tidak dimanfaatkan atau bahkan dibakar setelah dipakai," ujar Sofian, seperti yang dilaporkan PBSI, Jumat (10/9/2021).

Karena ada temannya di Batam yang sangat mengidolakan Marcus/Kevin, Sofian lantas mencoba untuk membuat lukisan wajah Minions dari pergabungan bulu shuttlecock. Menariknya dari lukisan tersebut, ada tulisan All England 2021 dan kata Win alias menang di samping wajah Marcus/Kevin.

Tentunya para penggemar bulu tangkis tahu bahwa sebenarnya Marcus/Kevin bukanlah pemenang di All England 2021. Bahkan mereka dipaksa mundur dari kompetisi tersebut karena masalah virus corona yang sebenarnya tak ada satu pun atlet Indonesia yang positif.

Karena merasa terharu dengan perjuangan Marcus/Kevin dan kawan-kawan yang harus pulang tanpa bisa berjuang, Sofian lantas membuat tulisan All England 2021 dan win. Kini, lukisan tersebut pun sudah diterima oleh Marcus/Kevin di Pelatnas Cipayung, Jakarta.

“Teman saya sangat mengidolai The Minions. Jadi saya coba membuat gambar mereka. Lalu ada kejadian di All England 2021, dimana tim Indonesia dipaksa mundur. Saya merasa terharu. Jadi saya buatkan tulisan All England 2021 WIN dengan bendera Merah-Putih,” tambahnya.

Sofian juga mengaku sangat senang karena karyanya bisa diterima langsung oleh Marcus/Kevin. Apalagi ia pun mendapatkan hadiah dari Minions berupa jersey dan raket sebagai oleh-oleh dari Jakarta untuk dibawa ke Batam. “Terima kasih kepada Marcus dan Kevin karena sudah sangat mengapresiasi karya saya. Semoga karya ini bisa lebih memotivasi mereka untuk terus menyumbang prestasi” sambung Sofian. Tak hanya dar sisi Sofian saja, Marcus dan Kevin juga merasa senang dan bangga karena mendapatkan hadian yang sangat spesial dan unik dari seniman asal Batam tersebut. Awalnya Marcus dan Kevin berebut untuk membawa pulang karya senin dari Sofian. Namun, pada akhirnya Kevin berhasil meyakinkan Marcus untuk mendapatkan karya seni dari gabungan bulu shuttlecock tersebut, "Pastinya senang ada orang yang bisa bikin karya sebagus dan semirip itu dengan wajah kami, menggunakan media dan bahan yang jarang digunakan sebagai sebuah karya seni. Saya sangat mengapresiasi itu. Karyanya memang bagus jadi saya mau pajang di rumah, saya izin ke Koh Sinyo (Marcus Fernaldi Gideon) karena tadinya dia yang mau pegang dan akhirnya dikasih. Terima kasih buat Bang Sofian sekali lagi untuk karya spektakuler ini dan mau repot-repot datang membawakan dari Batam," imbuh Kevin.