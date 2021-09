BOY William kembali dengan video seru di YouTube channel miliknya. Setelah mengundang selebriti seperti Luna Maya, Shandy Aulia, dan Maia Estianty untuk seru-seruan main games bareng, kali ini Boy menghadirkan atlet badminton kebanggan Indonesia, Greysia Polii.

Boy mengaku sangat bangga dengan keberhasilan pasangan ganda putri Greysia dan Apriyani yang merebut medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 pada pertandingan bulu tangkis. Kali ini, Boy dan Greysia saling melontarkan pertanyaan seru yang harus dijawab oleh satu sama lain.

“Lo kan sekarang lagi viral dimana-mana karena kehebatan lo, pernah gak lo kepikiran bakal ada sampai di tahap ini?” tanya Boy.

“Iya, karena pengen jadi juara banget” tutur Greysia.

Kemudian Boy menyebutkan pertanyaan yang cukup sulit, ia meminta Greysia untuk mengurutkan pemain bulu tangkis yang menurutnya paling jago di antara Jonatan Christie, Kevin Sanjaya, Anthony Ginting, Marcus Gideon.

“Yang pertama Kevin, yang kedua Anthony Ginting, Jonatan Christie, dan Gideon” tutur Greysia.

“Thank you for your honesty” tutur Boy.

Kemudian ketika ditanya lebih jago dirinya atau Apriyani, Greysia dengan mantap menjawab bahwa Apriyani lebih jago main bulu tangkis dibanding dirinya. Yuk intip cerita-cerita seru keduanya hanya di YouTube channel Boy William! https://www.youtube.com/watch?v=TluSFdfMbCs