NEW YORK – Petenis asal Yunani, Stefanos Tsitsipas mampu menjinakkan Adrian Mannarino pada putraran kedua Amerika Serikat (AS) Terbuka atau US Open2021. Petenis berusia 23 tahun mengalahkan rivalnya yang berasal Prancis saat kondisi hujan badai.

Bermain di Stadion Arthur Ashe, Kamis (2/9/2021) WIB, Tsitsipas berhasil menumbangkan Mannarino dengan susah payah pada putaran kedua. Dia menang dalam empat set dengan skor 6-3, 6-4, 6-7(4), dan 6-0). Pertandingan tersebut berjalan selama dua jam 41 menit.

Perlu diketahui, dalam pertandingan tersebut terjadi hujan badai. Bahkan hingga membanjiri halaman Pusat Tenis Nasional USTA Billie Jean King. Angin dan hujan yang begitu deras hingga menembus Stadion Louis Armstrong, tempat Diego Schwartzman dan Kevin Anderson bermain.

Akan tetapi cuaca buruk itu nampaknya tidak membuyarkan konsentrasi Tsitsipas. Petenis Yunani itu berhasil lolos ke putaran ketiga usai mengalahkan petenis asal Prancis. Hasil tersebut juga menjadikan kemenangan ke-50 Tsitipas di musim ini.

Tsitsipas mengaku merasa lebih fokus meski hujan badai yang mengguyur stadion. Menurutnya, setelah istirahat, petenis berusia 23 tahun itu tampil jauh lebih baik.

“Saya pikir istirahat dan akan berubah – saya benar-benar basah – saya segar kembali,” ucap Tsitsipas dilansir dari France 24, Kamis (2/9/2021). "Saya jauh lebih mampu memberikan permainan tenis yang bagus di set keempat. Saya bisa tetap bertahan di setiap poin,” sambungnya. Selanjutnya, Tsitsipas akan melawan petenis asal Spanyol, Carlos Alcaraz. Petenis peringkat 3 dunia itu memasuki babak ketiga di AS Terbuka untuk tahun kedua berturut-turut. Akan tetapi dia tidak pernah mencatat hasil positif di New York. Tsitsipas mencapai penampilan terbaik dalam kariernya tahun ini di Roland Garros, di mana dia mencapai final dan kalah dalam lima set melawan Novak Djokovic. Selanjutnya di putaran ketiga Tsitsipas akan melawan petenis asal Spanyol, Carlos Alcaraz.