SPESIFIKASI motor MotoGP menarik untuk dikulik karena dapat membuat sejumlah pembalap tampil kompetitif. Kali ini, mari menilik bersama spesifikasi motor MotoGP milik Andrea Dovizioso.

Nama Dovizioso sendiri tentu sudah tak asing di dunia balap MotoGP. Dia sudah jadi salah satu pembalap top karena mampu bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP bersama Marc Marquez dalam beberapa tahun terakhir.

(Andrea Dovizioso akan tampil di MotoGP 2021)

Setelah mengumumkan vakum sejenak dari MotoGP pada akhir musim 2020, Andrea Dovizioso pun dipastikan comeback pada pertengahan musim ini. The Little Dragon -julukan Dovizioso- akhirnya secara resmi diumumkan merapat ke tim satelit Yamaha, yakni Petronas SRT.

Nantinya, sang pembalap baru Yamaha itu akan mengendarai kuda besi Yamaha bernama YZR-M1. Kabarnya, Dovizioso akan memulai debutnya di MotoGP San Marino 2021 pada 19 September 2021. Lantas, bagaimana spesifikasi motor yang akan dikendarai oleh The Little Dragon dalam balapan itu?

Spesifikasi Motor MotoGP

Melansir dari laman resmi Yamaha SRT, Kamis (2/9/2021), untuk bagian badan, Yamaha YZR-M1 menggunakan jenis sasis alumunium twin tube Delta Box dengan multi-adjustable steering geometry. Bodi motor itu dinilai dapat menjaga keseimbangan saat ditunggangi.

(Motor Petronas Yamaha SRT)

Beralih ke bagian kaki-kaki, motor Dovizioso akan ditunjang dengan suspensi depan dan belakang yang dipasok oleh Ohlins. Sedangkan, pada bagian pengereman akan ditunjang oleh Brembo, serta ban oleh pabrikan ternama Prancis, Michelin.

Sementara itu, di bagian dapur pacu, Yamaha YZR-M1 menggunakan mesin 1.000 cc liquid cooled inline dengan 4 silinder with crossplane crankshaft. Karena itu, mesin motor yang ditunggangi The Little Dragon nantinya bisa setara dengan 240 tenaga kuda atau lebih.

Bobot Motor Selain itu, motor ini menggunakan enam kali percepatan dan menggunakan velg Forged Magnesium berdimensi 17 inci. Untuk bobotnya sendiri, motor ini memiliki berat 157 kilogram (kg). (Valentino Rossi saat menunggangi motor MotoGP) Berat ini tentunya sudah disesuaikan dengan regulasi MotoGP. Dengan begitu, para pembalap bisa beraksi dengan tenang dan aman karena sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Karena itu, menarik menanti debut Dovizioso di tanah kelahirannya menggunakan tunggangan barunya. The Little Dragon diprediksi akan tampil garang pada debutnya bersama Yamaha SRT. Terlebih, Dovizioso akan bertandem dengan sosok legendaris di MotoGP. Dia adalah Valentino Rossi. Menggunakan spesifikasi motor MotoGP yang sama dengan Rossi, Dovizioso tentunya berharap bisa mendulang hasil manis dan menjadi rekan setim yang baik untuk The Doctor -julukan Rossi- yang akan pensiun.