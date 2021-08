NEW YORK - Petenis Jepang, Naomi Osaka, akan tampil di US Open 2021. Dalam konferensi pers jelang tampil di US Open 2021, Naomi membicarakan keputusannya mundur dari Prancis Terbuka pada Mei silam.

Naomi mengambil keputusan tersebut karena masalah kesehatan mental. Dia mengaku banyak melakkukan kesalahan pada saat itu.

“Sejujurnya, saya merasa ada banyak hal yang saya lakukan salah pada saat itu. Tetapi, saya juga tipe orang yang seperti itu,” ujar Naomi, dilansir dari Tennis 365, Senin (30/8/2021).

Naomi pun menyebut segala keputusannya merupakan buah dari apa yang dirasakannya. Kini, petenis rangking 3 dunia tersebut sudah mendapatkan banyak pelajaran dan berharap tidak mengalami hal serupa.

“Seperti apa pun yang saya rasakan, saya akan mengatakannya atau melakukannya. Saya tidak selalu berpikir itu hal yang buruk. Saya pikir ada banyak hal yang saya pelajari untuk menjadi lebih baik. Tentu saja, saya tidak merasa situasi yang sama akan terjadi lagi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Naomi harus tersingkir pada babak 16 besar Cincinnati Masters. Meski begitu, mantan peringkat satu dunia itu mengaku sudah puas dengan penampilan yang diberikannya saat itu.

“Sebenarnya saya merasa cukup senang dengan cara saya bermain. Saya pikir saya memainkan dua pertandingan yang sangat sulit di Cincinnati. Gadis yang mengalahkan saya, dia bermain sangat baik. Saya tidak memainkannya sebelumnya, jadi saya tidak memiliki informasi tentangnya,” pungkasnya. Kini, Naomi pun bertekad untuk mempertahankan gelar nya di turnamen US Open 2021. Dia akan menghadapi petenis asal Republik Ceko, Marie Bouzkova, pada babak pertama di Arthur Ashe Stadium, Selasa (31/8/2021). Naomi harus tampil apik untuk mendapatkan hasil maksimal saat melawan Marie. Naomi pun harus berhati-hati karena Marie punya kualitas untuk memberi kejutan pada Selasa nanti.