THE Predator 2021 WPA World Junior 9-Ball Championship yang semula direncanakan akan dilaksanakan di Las Vegas Amerika Serikat dipindahkan ke Klagenfurt, Austria.

Kejuaraan akan dilaksanakan bersamaan dengan the Predator Austria Open pada 6 hingga 10 Oktober 2021.

Pemindahan lokasi dan waktu penyelengaraan turnamen yang juga akan diikuti 4 pemain Yunior Indonesia ini berkaitan dengan adanya pembatasan perjalanan di Amerika Serikat sehubungan dengan pandemi Covid-19.

“Saat ini Amerika Serikat memberlakukan pembatasan perjalanan terkait dengan pandemi Covid 19, sehingga tidak mungkin event ini diselenggarakan di Amerika Serikat” ujar BCA Communications Manager Shane Tyree.

Sementara WPA President Ian Anderson mengatakan, ini merupakan event yang penting sekali karena menyangkut pemain masa depan, dan masa depan dari olahraga ini.

The Predator 2021 WPA World Junior 9-Ball Championship diikuti 96 pemain dari berbagai negara termasuk Indonesia. Mereka terbagi ke dalam 3 kategori , boys under 19, boys under 17, and girls under 19.

Empat atlet muda Indonesia dijadwalkan turun berlaga di Predator WPA World Junior Championships. Kempat atlet muda itu, Derin Asaku Sitorus dari DKI Jakarta, Albert Januarta dari Kepulauan Riau dan Brian Axel Ferdian dari Jawa Tengah yang akan berlaga di nomor 9 Ball U16 Boys, dan Annabella Putri Yohana dari Jawa Timur yang turun di nomor 9 Ball U18 Girls.

Namun pengunduran jadwal dari September menjadi Oktober 2021 kemungkinan besar mengubah susunan tim Indonesia, karena Annabella Putri Yohana merupakan atlet kontingen Jatim pada PON XX di Papua Oktober mendatang, sehingga dipastikan ia tidak bisa ikut pada event ini. PON Papua dijadwalkan 2-15 Oktober 2021.