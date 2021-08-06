SPIELBERG – Sesi latihan bebas pertama MotoGP Styria 2021 berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, Jumat (6/8/2021), sore WIB. Pembalap petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, mengakhiri sesi latihan bebas pertama di luar posisi 10 besar.
Sebagaimana diketahui, Rossi telah memutuskan pensiun dari MotoGP pada akhir musim ini. Alhasil, dia akan menjalani beberapa bulan terakhirnya sebagai pembalap dimulai dengan MotoGP Styria 2021.
Rossi tentu ingin memberikan yang terbaik pada sisa musim ini. Akan tetapi, The Doctor -julukan Rossi- ternyata kesulitan saat mentas di Sirkuit Red Bull Ring.
Kecepatan Rossi tidak membuatnya menembus posisi 10 besar pada sesi latihan bebas pertama. Rossi hanya mampu menyegel posisi ke-16.
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Sementara itu, posisi pertama dalam sesi latihan bebas ini justru menjadi milik pembalap LCR Honda, Takaaki Nakagami. Dia mencatatkan waktu 1 menit 23,805 detik.
Nakagami dibuntuti oleh pembalap Suzuki Ecstar sekaligus juara bertahan MotoGP, Joan Mir, di posisi kedua. Mir mencatatkan waktu 1 menit 23,881 detik.
Nakagami dan Mir ditemani oleh pembalap Aprilia Gresini, Aleix Espargaro, di posisi ketiga. Di belakang Aleix, ada rekan setim Mir di Suzuki, Alex Rins.
Jika empat besar dimiliki oleh pembalap dari tim berbeda, posisi kelima dan keenam tidaklah demikian. Dua pembalap Repsol Honda, Pol Espargaro (kelima) dan Marc Marquez (keenam), ada di sana.
Dengan hasil ini, para pembalap tahu kekurangan yang harus diperbaiki saat tampil lagi di Sirkuit Red Bull Ring. Sekadar informasi, sesi latihan bebas kedua akan berlangsung pada malam ini.
Berikut hasil sesi latihan bebas pertama MotoGP Styria 2021:
1 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)
2 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
3 Aleix Espargaro ITA Aprilia Gresini (RS-GP)
4 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
5 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V)
6 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)
7 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1)
8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
9 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21)
10 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21)
11 Dani Pedrosa SPA Red Bull KTM (RC16)
12 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21)
13 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V)
14 Luca Marini ITA VR46 Avintia Ducati (GP19)
15 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16)
16 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1)
17 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)
18 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)
19 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16)
20 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16)
21 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)
22 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP)
23 Cal Crutchlow GBR Petronas Yamaha (YZR-M1)