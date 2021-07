SPRINTER putra Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, akan mewakili Tanah Air di cabang olahraga atletik nomor 100 meter putra di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Akan tampil pada 31 Juli 2021, ada sederet pesaing yang perlu diwaspadai lebih oleh Zohri.

Zohri sendiri diketahui dapat lolos ke ajang empat tahunan ini setelah melakoni ajang kualifikasi Seiko Golden Grand Prix 2019. Saat itu, sprinter berusia 21 tahun tersebut mengisi tempat ketiga, dengan tertinggal tipis dari pelari Amerika Serikat, Justin Gatlin dan Yoshihide Kiryu.

Dalam ajang yang digelar di Yanmar Stadium Nagai Osaka, Jepang itu, Zohri memecahkan rekor baru dengan mencatatkan waktu 10,03 detik. Terakhir kali, dia pernah menorehkan waktu 10,13 detik pada Kejuaraan Asia 2019.

Zohri pun sempat berkata, target utamanya yakni memecahkan rekor terbaik tersebut. Dia tak terlalu muluk-muluk menjuarai Olimpiade kali ini karena melihat lawan yang akan dihadapinya. Lantas, siapa saja lawan terberat Zohri? Berikut daftarnya.

3. Shuhei Tada (Jepang)

Pelari andalan tuan rumah ini telah menorehkan sejumlah prestasi di nomor 100 meter. Salah satunya dilakukan Shuhei di ajang Asian Games Jakarta-Palembang 2018 di nomor estafet putra 4 x 100 meter. Kala itu, dia mampu mendapatkan emas.

Pada ajang tersebut, Shuhei meninggalkan wakil Indonesia di urutan kedua. Indonesia pun harus puas meraih medali perak di nomor tersebut.

Namun, Zohri bukan berarti tidak dapat mengalahkan Shuhei. Dalam pertemuan terakhirnya yang terjadi di Asian Championships, Doha, Qatar, Zohri berhasil menyabet perak, sementara Shuhei mendapat perunggu. Saat itu, Zohri memecah rekor lari nasional setelah 19 tahun lamanya, dengan catatan waktu 10,13 detik.

2. Ronnie Baker (Amerika Serikat)

Berikutnya, ada nama Ronnie Baker. Pelari asal Negeri Paman Sam -julukan Amerika Serikat- ini pun lolos meyakinkan di kualifikasi Olimpiade dengan menyamai rekor Zohri, yakni 10,03 detik. Bahkan, dia pernah mencatatkan waktu terbaiknya di musim ini dengan 9,85 detik di nomor 100 meter.

Pelari berusia 27 tahun itu menjadi atlet yang membuat Amerika Serikat diprediksi akan menguasai cabor atletik di Olimpiade Tokyo 2020. Baker telah menjadi headline pemberitaan media-media dunia bersama kompatriotnya, yakni Trayvon Bromell.

1. Trayvon Bromell (Amerika Serikat)

Terakir, ada nama Trayvon Bromell. Ia digadang-gadang sebagai the next Usain Bolt. Bromell mencatatkan waktu tercepat di dunia pada tahun ini dengan 9,77 detik di nomor 100 meter putra pada uji coba tim Olimpiade AS 2021.

Catatannya tersebut menempatkan Bromell masuk peringkat 7 pelari tercepat dunia sepanjang masa. Dia masih tertinggal dari Usain Bolt di peringkat pertama dengan torehan waktu 9,58 detik.

Bahkan, Usain Bolt pun memprediksi Bromell akan berkuasa di Olimpiade Tokyo 2020. Dia menjadi tantangan tersendiri agar Zohri tetap memberikan yang terbaik tanpa silau melihat prestasi lawannya.