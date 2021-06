MILWAUKEE – Milwaukee Bucks berhasil mengalahkan Brooklyn Nets dengan skor 104-89 di gim keenam semifinal playoff wilayah Timur NBA 2020-2021 pada Jumat (18/6/2021) pagi WIB. Dengan kemenangan itu, maka mau tak mau gim ketujuh harus dimainkan lantaran secara kesuluruhan skor Bucks vs Nets saat ini sama kuat 3-3.

Dengan memakai format best of seven, Nets sebenarnya hanya memerlukan satu kemenangan lagi untuk bisa lolos ke final sebelum gim keenam tersebut dimainkan di Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin, Amerika Tersebut.

Kendati begitu, Bucks tentu tak membiarkan Nets merebut kemenangan di gim keenam. Terlebih Bucks bermain di kandang mereka sendiri.

Tak heran sejak kuarter pertama dimainkan, Bucks langsung tancap gas dan menutup sesi pertama itu dengan keunggulan 26-19 atas Nets. Pada gim kedua, Bucks masih bisa meraih poin lebih banyak ketimbang Nets.

Pada babak kedua, tepatnya di kuarter ketiga, nyatanya Nets mampu bangkit. Nets yang kini kembali dibela James Harden dan Kevin Durant itu pun bermain sangat apik dan berhasil menahan laju poin yang diraih Bucks.

Melihat Nets mulai bangkit, Bucks mencoba menekan sekali lagi di kuarter keempat. Dipimpin Giannis Antetokounmpo, Bucks kembali berhasil menguasai permainan atas Nets dan lagi-lagi unggul di kuarter keempat.

Pertarungan yang sengit itu pun pada akhirnya dimenangkan oleh Bucks dengan skor yang cukup jauh, yakni 104-89 atas Nets. Khris Middleton menjadi penggawa Bucks yang paling banyak berkontribusi atas kemenangan yang diraih atas Nets tersebut. Sebab Middleon sanggup mencetak 38 poin, 10 rebound, dan lima assist dari total 42 menit dirinya bermain. Sedangkan Antetokounmpo sukses menyumbangkan 30 poin, 17 rebound, dan tiga assist untuk Bucks. Sementara Nets, mereka benar-benar memaksimalkan kemampuan Durant di gim keenam tersebut. Durant sukses mengoleksi 32 poin. Sedangkan Harden hanya bisa mencetak 16 poin meski memiliki waktu bermain yang lebih banyak ketimbang Durant. Selanjutnya gim ketujuh semifinal playoff wilayah Timur NBA 2020-2021 antara Bucks vs Nets akan berlangsung pada Minggu 20 Juni 2021. Laga tersebut akan dimainkan di kandang Nets, yakni di Barclays Center.