HASIL semifinal Playoff NBA 2020-2021 pada hari ini, Kamis (17/6/2021), menjadi mimpi buruk untuk dua tim tuan rumah, yaitu Philadelphia 76ers dan Utah Jazz. Kedua tim itu kalah dari lawannya masing-masing.

Atlanta Hawks mempertegas keunggulannya atas Sixers di gim kelima semifinal wilayah timur. Bermain di kandang sendiri, Wells Fargo Center Philadelphia, Sixers dikalahkan Hawks dengan skor tipis 106-109.

Berkat kemenangan itu, Hawks sementara ini unggul 3-2 atas Sixers dalam best of seven semifinal wilayah timur. Hasil ini juga membuat tim asuhan Nate McMillan itu menjaga asa untuk lolos ke final wilayah timur.

Meski tidak diunggulkan karena berstatus tamu, Trae Young dkk mampu tampil impresif untuk melumat Sixers. Hawks melanjutkan tren positif setelah mereka juga menang di kandang sendiri pada gim keempat.

Sementara itu, di semifinal wilayah barat, Los Angeles (LA) Clippers juga berhasil meredam perlawanan tuan rumah, Utah Jazz. Bermain di Vivint Smart Home Arena, Jazz unggul pada dua kuarter pertama dengan perolehan poin tipis 37-36 hingga 65-60. Clippers berhasil membalikan keadaan pada dua kuarter berikutnya sehingga menang dengan skor 119-111. Hasil itu memperbesar peluang LA Clippers untuk lolos ke final wilayah barat. LA Clippers unggul 3-2 atas Jazz. Kawhi Leonard dkk hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan tempat di partai puncak wilayah barat. Berikut hasil lengkap semifinal wilayah playoff NBA 2020-2021: Philadelphia 76ers vs Atlanta Hawks: 106-109 Utah Jazz vs LA Clippers: 111-119