Jakarta - Dalam rangka menyemarakkan Hari Lingkungan Hidup sekaligus membangkitkan industri olahraga dan sport tourism saat Pandemi belum berakhir, Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) menggelar Menpora Golf Open Tournament 2021. Event ini bakal dihelat di Damai Indah Golf BSD, Tangerang Selatan pada 4 Juli 2021.

Ajang Menpora Golf Open Tournament edisi perdana ini dibatasi hanya dapat diikuti oleh 240 pegolf amatir yang dibagi kedalam dua sesi Shotgun dengan sistem pertandingan Stroke Play on Handycap.

“Menpora Golf Open Tournament 2021 ini kita harapkan bisa menjadi ajang silaturahmi informal antara para stakeholder olahraga dan industri olahraga nasional sehingga terjalin komunikasi yang baik untuk bersama-sama memajukan industri olahraga nasional,” ujar Plt. Direktur LPDUK, Firtian Judiswandarta.

Baca Juga: Pegolf Seksi Paige Spiranac Geram Diteropong Pria saat Beraksi

Biaya pendaftaran Turnamen ini yakni Rp3juta per peserta. Selain mendapatkan marchandise Golf T-Shirt, para peserta juga berkesempatan mendapatkan Lucky Dip dan Lucky Draw serta grand prize logam mulia 10gram untuk lima peserta. Ditambah lagi dengan peluang untuk mendapatkan hadiah hole in one berupa mobil Mercedes Benz C 200, Toyota Alphard 2.5H A/T,Toyota Innova dan Honda Brio di empat hole berbeda.

Dalam penyelenggaraan turnamen ini, LPDUK bekerjasama dengan GolfMagz. Standar protokol kesehatan pun bakal diterapkan.

Turnamen golf ini juga diharapkan bisa dilirik oleh para sponsor karena akan menjadi kegiatan rutin tahunan. “Keterlibatan dan sinergi para sponsor dari kalangan usaha, baik BUMN maupun swasta, memang mutlak diperlukan untuk membangun industri olahraga nasional. Insya Allah, Menpora Golf Open Tournament akan rutin digelar tiap tahun,” jelas Yudi, sapaan akrab Firtian Judiswandarta. Menpora Zainudin Amali dijadwalkan akan membuka turnamen ini. Sementara Shotgun akan dilakukan pada dua sesi yaitu pukul 06.30 (pagi) dan 12.30 (siang), masing-masing 120 peserta. Pada kesempatan ini, para peserta juga bisa menjajal tantangan hiburan melawan pegolf junior di par 3. Baca Juga: Jenis Stick Golf Untuk Driving, Apa Saja? Untuk Informasi pendaftaran turnamen ini bisa menghubungi Holly Oktora / Icha (08161805847). Adapun biaya Pendaftaran langsung ditransfer ke rekening Bank Mandiri 122 0007868576 An. RPL 088 LPDUK UTK Dana Kelola BLU. Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), lanjut Yudi, LPDUK memang memiliki tugas pokok untuk mendorong dan memajukan industri olahraga nasional. Yaitu dengan mencari, menggalang, menghimpun dan mengelola pendanaan olahraga di luar anggaran APBN yang sangat terbatas.