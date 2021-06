DENVER – Phoenix Suns memastikan diri melaju ke final playoff wilayah Barat NBA 2020-2021. Kepastian itu didapatkan usai Suns melibas Denver Nuggets di gim keempat yang berlangsung pada Senin (14/6/2021) pagi WIB.

Suns yang awalnya sudah unggul 3-0 atas Nuggets dalam seri best of seven itu, memang hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk ke final. Tak ayal jika para pemain Suns tampil habis-habisan untuk mengalahkan Nuggets di gim keempat yang dihelat di Pepsi Center, Denver, Colorado, Amerika Serikat tersebut.

Suns tepatnya menang dengan skor 125-118 atas Nuggets di gim keempat tersebut. Suns tak mengalami banyak kendala selama kuarter pertama hingga keempat karena mampu menguasai jalannya pertandingan.

Barulah pada kuarter keempat, Suns banyak kehilangan poin dari Nuggets. Namun, untungnya di tiga kuarter sebelumnya Suns sudah mencetak banyak poin, sehingga hasil buruk di kuarter keempat tak membuat tim tamu itu kehilangan kesempatan untuk menang.

Tentunya dalam keberhasilan mengalahkan Nuggets itu, Suns harus berterima kepada kedua pemainnya, yakni Devin Booker dan Chris Paul. Sebab kedua pebasket itu total menyumbangkan 71 poin untuk Suns pada laga tersebut.

Terlebih Booker pun melakukan 11 rebound dan empat assist, serta Paul sanggup tiga kali rebound dan memberikan assit tujuh kal. Jadi, berkat penampilan Booker dan Paul itulah Suns bisa menang atas Nuggets.

Sementara Nuggets sebenarnya tak bermain buruk-buruk amat. Sebab ketiga pemain mereka, yakni Nikola Jokic, Will Barton, dan Michael Porter Jr, sanggup mencetak lebih dari 20 poin. Sayangnya, Suns tetap berhasil mencetak poin lebih banyak ketimbang Nuggets. Selanjutnya Suns akan menghadapi pemenang di antara Utah Jazz vs Los Angeles (LA) Clippers. Siapa pun yang menang di partai Jazz vs Clippers, maka akan melawan Suns di final playoff wilayah Barat NBA 2020-2021. Sejauh ini Jazz sedang memimpin Clippers dengan skor 2-1. Jazz vs Clippers baru akan memainkan gim ketiga mereka pada Selasa 15 Juni 2021 pukul 09.00 WIB. Sebelum laga Nuggets vs Suns, ada juga partai Brooklyn Nets kontra Milwaukee Bucks. Pada gim keempat itu, Bucks sukses menghajar Nets dengan skor 107-96. Jadi, untuk saat ini skor keseluruhan antara Nets vs Bucks sama kuat 2-2. Berikut Hasil Semifinal Playoff NBA 2020-2021 Hari Ini: Milwaukee Bucks 107-96 Brooklyn Nets Denver Nuggets 118-125 Phoenix Suns