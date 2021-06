LONDON – Petinju asal Inggris, Amir Khan, ikut memberikan komentar soal wacana pertarungan ulang yang mempertemukan Manny Pacquiao melawan Floyd Mayweather Jr. Khan menyebut bahwa pertarungan itu baru benar-benar jadi kenyataan, jika Mayweather Jr sudah kekurangan uang.

Sebagaimana diketahui, Mayweather Jr dan Pacquiao memang pernah bertarung tepatnya pada 2 Mei 2015 di MGM Grand Garden Arena. Namun sayang, pertarungan yang dilabeli The Fight of the Century itu berakhir antiklimaks.

Ya, sepanjang duel Mayweather Jr justru bermain aman, sementara Pacquiao kesulitan untuk melancarkan pukulan-pukulan mematikan yang acap kali ia perlihatkan di pertarungan sebelumnya. Duel itu sendiri dimenangkan oleh Mayweather Jr usai unggul poin dari Pacquiao.

Hal tersebutlah yang membuat pecinta tinju sangat berharap pertarungan antara Pacquiao kontra Mayweather Jr bisa terulang kembali dengan tempo yang lebih seru. Harapan para pecinta tinju itu pun seakan-akan didengar, keduanya disebut-sebut tertarik untuk kembali berduel.

Baca Juga: Mike Tyson Ingin Lihat Duel Ulangan Floyd Mayweather Jr vs Manny Pacquiao

Akan tetapi, rumor bakal hadinya pertarungan Pacquiao vs Mayweather Jr jilid 2 direspons dingin oleh Khan. Menurut Khan, pertarungan itu baru benar-benar terealisasikan, apabila Mayweather Jr sudah kehabisan uang di rekeningnya.

“Floyd Mayweather adalah salah satu petarung yang mungkin telah menghabiskan sebagian besar uangnya dan bisa saja kembali lagi ke atas ring. Dia cukup boros, tetapi saya tak tahu apakah dia mau buat balik lagi. Itu bisa saja terjadi,” jelas Khan, seperti disadur dari Talksport, Minggu (13/6/2021). “Kami tidak tahu tentang Floyd Mayweather, tetapi saat ini saya tak melihatnya siap untuk bertarung lagi. Dia sudah lama di luar ring dan semakin tua, jangan lupa usianya pada saat ini sudah menginjak 44 tahun,” sambungnya. “Tentu saja, Manny Pacquiao masih bertarung di umur 42 tahun. Mayweather Jr mungkin saja melihat hal itu dan berpikir jika dirinya bisa saja turun ke ring lagi,” imbuh petinju berjuluk King Khan tersebut. Baca Juga: Floyd Mayweather Jr Kapok Lakoni Duel Ekshibisi Mayweather Jr sendiri belum lama ini baru saja menggelar pertarungan ekshibisi melawan Youtuber, Logan Paul. Pertandingan tersebut berlangsung di Miami Garden, Florida, Amerika Serikat, 6 Juni 2021. Duel antara Mayweather Jr melawan Logan sendiri berakhir tanpa pemenang.