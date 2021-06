JAKARTA - Satria Muda Pertamina Jakarta memastikan diri menjadi juara di Indonesian Basketball League (IBL) 2021. Keberhasilan itu diraih usai Satria Muda sukses membungkam Pelita Jaya Bakrie Jakarta di gim ketiga final IBL 2021, Minggu (6/6/2021) dengan skor 68-60

Pada gim ketiga final IBL 2021 yang digelar di BritAma Arena, Jakarta, itu Satria Muda langsung tampil agresif sejak kuarter pertama. Bahkan, Arki Dikania Wisnu dkk berhasil unggul 50-44 di babak pertama.

Dominasi Satria Muda berlanjut di paruh kedua laga. Lemparan tiga angka Sandy Ibrahim berhasil membuat Pelita Jaya tampil di bawah tekanan. M. Hardian Wicaksono dkk terus memberikan perlawanan, namun akhirnya takluk dengan skor 60-68.

Dengan hasil ini, Satria Muda berhasil mengunci kemenangan dalam final yang digelar dengan format best of three. Satria Muda menang 2-1 setelah saling mengalahkan di dua pertandingan final IBL 2021.

Ini merupakan gelar ke-11 dalam sejarah Satria Muda di kompetisi tertinggi bola basket nasional. Trofi IBL 2021 diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakata, Anies Baswedan.

“Selamat kepada Satria Muda. IBL telah membuktikan pertandingan ini berjalan sukses di bawah protokol kesehatan. Dan ini bisa menjadi contoh bagi cabang olahraga lain,” kata Anies Baswedan. Satria Muda memang lebih diunggulkan di final. Nama-nama seperti Arki Dikania Wisnu, Hardianus, Avan Seputra dan Kevin Yonas Argadiba Sitorus punya jam terbang tinggi untuk bersaing di final.