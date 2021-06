BAKU – Pembalam Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc berhasil memetik hasil maksimal kala menjalani sesi kualifikasi Formula One (F1) GP Azerbaijan 2021. Leclerc sukses berhasil menjadi pembalap tercepat pada sesi tersebut.

Tampil di Sirkuit Baku, Baku, Sabtu (5/6/2021) malam WIB, Charles Leclerc berhasil mencatat waktu tercepat 1 menit 41.218 detik di Q3. Pembalap Monako itu juga sukses mempertajam catatan waktunya dari 1m41.659s (Q2 ) dan 1m42.241s (Q1).

Hasil ini menandai pole kedua Leclerc secara beruntun di Formula 1 2021. Sebelumnya, pembalap berusia 23 tahun itu mencapai prestasi serupa di GP Monako yang berlangsung di Monte Carlo, 23 Mei 2021 lalu.

Tak cuma itu, Leclerc juga berhasil mengungguli catatan waktu Hamilton yang merupakan pembalap favorit tahun ini. Catatan waktu terbaik Hamilton di sesi kualifikasi adalah 1 menit 41.450 detik di Q3.

Di perlombaan besok, Minggu 6 Juni 2021, malam WIB, Leclerc dan Hamilton akan mengisi grid terdepan ditemani Max Verstappen. Pembalap Red Bull Racing, Verstappen, mengamankan posisi ketiga di sesi kualifikasi usai mengukir catatan waktu terbaiknya, 1 menit 41.563 detik.

Selama sesi kualifikasi berlangsung, terdapat sejumlah kecelakaan yang dialami para pembalap. Salah satunya Daniel Ricciardo yang mobilnya menabrak dinding pembatas lintasan di tikungan ketiga.

Namun, sorotan justru datang untuk tikungan ke-15 yang terkenal angker. Sejumlah pembalap seperti Lance Stroll dan Antonio Giovinazzi gagal melanjutkan sesi kualifikasi setelah mengalami kecelakaan di tikungan tersebut.

Berikut Hasil Kualifikasi F1 GP Azerbaijan 2021:

POS. DRIVER NAT. TEAM Q1 Q2 Q3

1 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari Mission Winnow 1m42.241s 1m41.659s 1m41.218s

2 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m41.545s 1m41.634s 1m41.450s

3 Max Verstappen NED Red Bull Racing 1m41.760s 1m41.625s 1m41.563s

4 Pierre Gasly FRA Scuderia AlphaTauri Honda 1m42.288s 1m41.932s 1m41.565s

5 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari Mission Winnow 1m42.121s 1m41.740s 1m41.576s

6 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m42.167s 1m41.813s 1m41.747s

7 Sergio Perez MEX Red Bull Racing 1m41.968s 1m41.630s 1m41.917s

8 Yuki Tsunoda JPN Scuderia AlphaTauri Honda 1m42.521s 1m41.654s 1m42.211s

9 Fernando Alonso ESP Alpine F1 Team 1m42.934s 1m42.195s 1m42.327s

10 Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m42.701s 1m42.106s 1m42.659s

11 Sebastian Vettel GER Aston Martin Cognizant Formula One Team 1m42.460s 1m42.224s

12 Esteban Ocon FRA Alpine F1 Team 1m42.426s 1m42.273s

13 Daniel Ricciardo AUS McLaren F1 Team 1m42.304s 1m42.558s

14 Kimi Raikkonen FIN Alfa Romeo Racing Orlen 1m42.923s 1m42.587s

15 George Russell GBR Williams Racing 1m42.728s 1m42.758s

16 Nicholas Latifi CAN Williams Racing 1m43.128s

17 Mick Schumacher GER Uralkali Haas F1 Team 1m44.158s

18 Nikita Mazepin RUS Uralkali Haas F1 Team 1m44.238s

19 Lance Stroll CAN Aston Martin Cognizant Formula One Team No time set

20 Antonio Giovinazzi ITA Alfa Romeo Racing Orlen No time set