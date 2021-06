TEXAS - Los Angeles (LA) Clippers meraih hasil positif saat menghadapi Dallas Maverick di gim keenam playoff NBA 2020-2021 wilayah barat. Kahwi Leonard dan rekanprekan menang dengan skor 104-97 atas tim tuan rumah di laga kali ini.

Bermain di American Airlines Center, Texas, Sabtu (5/6/2021) Mavericks sempat unggul tipis di kuarter pertama. Akan tetapi, Clippers berhasil bangkit di kuarter dua dan empat sekaligus menyudahi perlawanan tim tuan rumah.

Di kuarter pertama, Mavericks unggul tipis 28-26. Clippers mampu memberikan perlawanan sengit di kuarter kedua. Mereka membalikkan kedudukan menjadi 48-45.

Pertandingan semakin sengit memasuki kuarter ketiga. Mavericks kembali menutup kuarter ini dengan keunggulan 77-73.

Kejar mengejar skor terus terjadi di kuarter keempat. Kawhi Leonard membuat tembakan tiga poin dua kali beruntun yang membuat Clippers unggul 98-90. Clippers akhirnya menutup laga dengan kemenangan 104-97.

Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang 3-3 dengan format best of seven. Laga penentu akan berlangsung dalam gim 7 di markas Clippers, Staples Center pada 7 Juni 2021 mendatang.

Kawhi Leonard tampil menggila dengan mencetak 45 poin pada pertandingan kali ini. Selain itu, Paul George dan Reggie Jackson juga tak kalah apik dengan raihan 20 dan 25 poin yang masing-masing mereka ciptakan.

