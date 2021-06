LOS ANGELES - Los Angeles (LA) Lakers menelan pil pahit di ajang NBA 2020-2021. Langkah sang juara bertahan terhenti usai kalah dari Phoenix Suns di gim keenam putaran pertama dengan skor 100-113.

Bermain di Staples Center, Jumat (4/6/2021), LeBron James dan rekan-rekan sudah tertinggal sejak kuarter pertama. Tim tuan rumah seakan kesulitan untuk bangkit setelah mereka tertinggal 2-3 secara agregat.

Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak asuhan Monthy Williams. Meski sempat tertekan pada kuarter kedua dan ketiga, Suns berhasil terus menjaga keunggulan hingga menutup gim keenam dengan skor 113-100.

Alhasil, LA Lakers harus menerima kenyataan gagal mempertahankan gelar NBA . Tim asuhan Frank Vogel itu terpaksa mengepak koper lebih cepat pada edisi kali ini.

Sementara Suns sukses melaju ke semifinal Wilayah Barat dengan keunggulan 4-2 dengan format best of seven. Sekadari diketahui, ini merupakan kemenangan pertama Suns di seri playoff sejak 2010.

Devin Booker dan rekan-rekan akan menghadapi Denver Nuggets yang berhasil menyudahi perlawanan Portland Trail Blazers dengan kemenangan 4-2. Bermain di Moda Center, Oregon, Nuggets sempat kewalahan menghadapi permainan tuan rumah. Mereka bahkan tertinggal hingga di dua kuarter awal. Akan tetapi, Nikola Jokic yang mendulang poin terbanyak di laga kali ini berhasil membawa timnya bangkit di kuarter tiga dan empat hingga memenangkan pertandingan dengan skor akhir 126-115. Berikut hasil lengkap playoff NBA, Jumat (4/6/2021) Portland Trail Blazers 115-126 Denver Nuggets LA Lakers 100-113 Phoenix Suns