HASIL latihan bebas tiga MotoGP Prancis 2021 yang berlangsung di Sirkuit Le Mans, Sabtu (15/5/2021) telah keluar. Dari hasil tersebut terlihat bahwa pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez, berhasil menjadi yang tercepat.
Ya, The Baby Alien –julukan Marquez– memang tampil luar biasa pada ses latihan bebas tiga MotoGP Prancis 2021. Pada sesi terebut, Marquez berhasil jadi yang terbaik dengan mencatatkan waktu 1 menit 40.736 detik.
Ini pun menjadi catatan waktu terbaik yang berhasil ditorehkan oleh Marquez sejak melakoni comeback di MotoGP 2021. Pasalnya sejak kembali balapan di MotoGP Portugal 2021, Marquez memang belum sekalipun mampu jadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas atau kualifikasi.
Sebuah kejutan terjadi di sesi latihan bebas tiga MotoGP Prancis 2021, yang mana rider Tim Aprilia Gresini, Lorenzo Savadori, mampu menghuni posisi kedua. Hal tersebut didapatkan oleh Savadori usai mencatatkan waktu 1 menit 41.349 detik.
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Sementara di posisi ketiga muncul nama pembalap Tim Ducati Lenovo, yakni Francesco Bagnaia. Ya, pada sesi latihan bebas tiga MotoGP Prancis 2021, Bagnaia berhasil mencatatkan waktu 1 menit 41.452 detik.
Pembalap Tim KTM Red Bull, Miguel Oliveira, mampu menghuni posisi keempat dengan usai mencatatkan waktu 1 menit 41.457 detik. Sedangkan rekan setim Marquez di Tim Repsol Honda, Pol Espargaro, melengkapi posisi lima besar pada sesi latihan bebas tiga MotoGP Prancis 2021.
Hasil minor justru didapatkan oleh pembalap andalan Tim Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, di sesi latihan bebas tiga MotoGP Prancis 2021. Vinales hanya mampu berada di posisi ke-16 dengan terpaut 2.810 detik dari Marquez.
Hasil serupa juga didapatkan oleh pembalap senior Tim Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi. Ya, pada sesi latihan bebas tiga MotoGP Prancis 2021, Rossi hanya mampu menempati posisi ke-21 usai mencatatkan waktu 1 menit 44.016 detik.
Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas tiga MotoGP Prancis 2021:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.0 1'40.736
2 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.2 1'41.349 0.613 / 0.613
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 312.6 1'41.452 0.716 / 0.103
4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 303.1 1'41.457 0.721 / 0.005
5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 311.6 1'41.671 0.935 / 0.214
6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 310.6 1'41.775 1.039 / 0.104
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.7 1'41.817 1.081 / 0.042
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.7 1'42.055 1.319 / 0.238
9 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 304.0 1'42.136 1.400 / 0.081
10 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 295.9 1'42.323 1.587 / 0.187
11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 309.6 1'42.516 1.780 / 0.193
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 310.6 1'42.520 1.784 / 0.004
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.9 1'42.532 1.796 / 0.012
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 302.1 1'43.213 2.477 / 0.681
15 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 303.1 1'43.462 2.726 / 0.249
16 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 301.2 1'43.546 2.810 / 0.084
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 1'43.700 2.964 / 0.154
18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 291.5 1'43.740 3.004 / 0.040
19 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 303.1 1'43.759 3.023 / 0.019
20 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 307.7 1'43.857 3.121 / 0.098
21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 299.4 1'44.016 3.280 / 0.159
22 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 303.1 1'44.123 3.387 / 0.107