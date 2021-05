LONDON – Legenda Tinju Inggris, Frank Bruno, bertaruh Tyson Fury akan mengalahkan Anthony Joshua dalam pertarungan memperebutkan gelar juara tak terbantahkan alias undisputed champions. Pertarungan Tyson Fury dengan AJ -sapaan akrab Anthony Joshua- rencananya berlangsung di Arab Saudi pada Juli atau Agustus mendatang.

Pertarungan Tyson Fury kontra Anthony Joshua akan menjadi duel terbesar sedekade ini. Bagaimana tidak, mereka merupakan petinju dengan prestasi mentereng di kelas berat.

Tyson Fury adalah juara kelas berat WBC. Catatan pertarungan Tyson Fury sempurna alias tanpa kekalahan. Dia meraih 30 kemenangan dan satu hasil imbang.

Hasil imbang diraih Tyson Fury saat melawan juara kelas berat WBC sebelumnya, Deontay Wilder. Tyson Fury membayar hasil imbang itu dengan mengalahkan Wilder pada pertemuan kedua yang membuahkan gelar juara WBC untuknya.

Sementara itu, Anthony Joshua adalah Juara kelas berat WBA, WBO, IBF, dan IBO. Dia memilik catatan pertarungan 24 kali menang dan sekali kalah.

Kekalahan itu terjadi waktu AJ melawan petinju asal Meksiko, Andy Ruiz jr. Anthony Joshua telah membayar tuntas kekalahan itu dengan menundukkan Andy Ruiz jr pada pertemuan kedua.

Bruno mengakui kehebatan Anthony Joshua, tetapi dia tetap menjagokan The Gypsy King -julukan Tyson Fury. Menurut Bruno, Tyson Fury menghajar Anthony Joshua.

“Saya bertaruh uang saya untuk Tyson Fury. Dia pria yang jauh lebih berpengalaman daripada Anthony Joshua," kata Bruno dalam podcast Don Don't Tell Me The Score, dikutip dari Inews, Selasa (4/5/2021).

“Anthony Joshua masih harus banyak belajar. Dia sangat suka bermain, dia sangat tangguh, dan dia berlatih dengan sangat baik, tetapi saya pikir Tyson Fury akan membawanya ke ruang pembersih,” ucap pria berumur 59 tahun itu.

“Dia akan membawanya ke ruang pembersih, lalu melepas celananya dan memukulnya. Serius, dia akan menyekolahkannya!” tutur Bruno.