JAKARTA - Atlet biliar, Rudi Ateng dari DKI Jakarta merebut gelar juara dalam Turnamen Biliar Carom 3 Cushion di Semarang pada Minggu 11 April 2021. Rudi Ateng mengalahkan beberapa atlet profesional carom.

Rudi beberapa kali sempat tertinggal dalam perolehan point, tapi sebelum inningnya selesai, Rudi Ateng mampu menampilkan permainan terbaiknya dan keluar sebagai juara.

Turnamen biliar carom yang baru pertama kali diadakan oleh sebuah rumah biliar di Semarang pada 6 April sampai 11 April lalu dan diikuti oleh para atlet profesional divisi carom dari beberapa daerah, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Papua.

Panitia memberlakukan pembatasan peserta karena masalah ketersediaan jumlah meja. Carom adalah permainan biliar yang hanya menggunakan 3 buah bola yang dimainkan di atas meja berukuran 10 feet dan tidak memiliki lubang seperti pada meja jenis permainan biliar lainnya. Cara bermain biliar carom memang tidak memasukkan bola.

Biliar carom memang relatif kurang digemari. Itulah sebabnya tidak banyak rumah biliar yang menyediakan meja biliar carom. Kalaupun ada biasanya hanya 1 meja. Oleh karena itu juga dalam turnamen di Semarang kali inipun dilakukan pembatasan peserta.

Selama ini rumah biliar umumnya lebih sering menggelar pertandingan nomor pool. Ketua Umum Pengurus Provinsi POBSI Jawa Tengah Willyanto SE mengatakan pihaknya sudah mengimbau agar rumah biliar di Jateng mengadakan pertandingan yang bukan pool.

“Kendalanya, rumah biliar di Jawa Tengah yang memiliki fasilitas meja non pool seperti carom dan snooker bisa dihitung dengan jari sebelah . Masalah ini juga dialami oleh provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia termasuk di DKI sendiri.” Ujar Willyanto.

Menurut Willyanto, dalam waktu dekat Pengprov POBSI Jateng akan mengadakan pertandingan nomor snooker 6 red, salah satu nomor yang dipertandingkan di PON Papua. Namun masalahnya sama karena rumah biliar hanya memiliki 1 buah meja snooker, yaitu meja biliar yang besar sekali dengan ukuran 12 feet.

Tapi ini juga merupakan pertandingan pertama yang diadakan di rumah biliar yang akan menjadi ajang try out bagi para peserta PON Papua.

“Ini pertamakalinya di Indonesia diadakan pertandingan lengkap yaitu nomor pool, carom dan snooker di satu provinsi yaitu Jawa Tengah. Mudah-mudahan langkah Pengprov Jateng ini bisa diikuti oleh Pengprov lain sehingga akan muncul pemain-pemain non pool yang hebat. Selama ini jarang ada yang menekuni carom dan snooker karena tidak ada turnamen kecuali di Kejurnas dan PON," tambahnya.

Berikut ini hasil lengkap Turnamen Carom 3 cushion di Semarang: Juara : Rudi Ateng (DKI Jakarta), Runner up : O Ok (Cirebon). Semifinalis : M. Junarto (Papua), Suhendra (DKI Jakarta). Top 8 : Ardi (Bogor), Tan Kiong An (Pekalongan), Sunciang (Jawa Barat), Topik (Semarang)