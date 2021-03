JAKARTA – Pesohor Tanah Air, Deddy Corbuzier, memfasilitasi duel catur antara Dadang Subur alias Dewa Kipas dengan WGM (Women Grand Master) Indonesia, Irene Kharisma Sukandar. Pertandingan catur itu akan ditayangkan secara langsung di kanal youtube Deddy Corbuzier, Senin (22/3/2021), mulai pukul 15.00 WIB.

Sebelum pertandingan itu berlangsung, Deddy Corbuzier melakukan pemungutan suara di youtube-nya. Dia ingin tahu pendapat orang-orang tentang siapa yang akan memenangkan pertandingan itu.

Deddy Corbuzier pun terkejut karena mayoritas dukungan tertuju kepada Dadang Subur. Deddy Corbuzier tidak memihak siapa pun dalam pertandingan ini, tetapi dia mengakui, bahwa Dadang Subur sedang naik daun.

“Gw ga yakin.. Krn gw juga ga boleh berpihak.. But for sure this old man got lots of vibe... 357K votes... This is crazy,” tulis Deddy Corbuzier dalam foto hasil pemungutan suara yang diunggah ke instagram-nya, Senin (22/3/2021).

Sebagaimana diketahui, pertandingan ini berawal dari viralnya sosok Dadang Subur setelah akunnya, Dewa Kipas, diblokir Chess.com. Hal itu terjadi setelah dia mengalahkan pecatur Amerika Serikat, IM (International Master) Levy Rozman yang memiliki akun GothamChess.

Levy Rozman merupakan pecatur yang kerap menayangkan pertandingannya secara daring melalui twitch dan youtube. Alhasil, Levy Rozman pun memiliki banyak penggemar di dunia maya. Kekalahan Levy Rozman dari Dadang Subur memicu reaksi dari para penggemarnya. Mereka pun melaporkan Dadang Subur ke Chess.com atas tuduhan berbuat curang.

Singkat cerita, akun Dadang Subur diblokir, lalu sang anak, Ali Akbar, mengangkat cerita ini ke facebook sehingga menjadi viral di Tanah Air. Setelah itu, publik Indonesia menyerang Levy Rozman dan Chess.com di dunia maya.

Agar situasi tidak semakin panas, pihak Dadang Subur yang diwakilkan putranya, Chess.com, dan Levy Rozman pun berdamai. Pihak Dadang Subur dan Levy Rozman setuju untuk menghapus unggahan tentang masalah itu di media sosial masing-masing.

Setelah itu, Dadang Subur dan Ali Akbar diundang Deddy Corbuzier untuk tampil di video podcast-nya. Video itu tayang di youtube Deddy Corbuzier pada 13 Maret 2021 silam. Dalam video itu, Dadang Subur dan Ali Akbar menceritakan kejadian versi mereka. Namun, video itu ternyata mengundang tanggapan dari Irene Kharisma. Melalui twitter, Irene Kharisma mengirimkan surat terbuka kepada Deddy Corbuzier agar diberi kesempatan untuk datang ke video podcast-nya. Irene Kharisma ingin memberi tanggapan tentang kasus Dadang Subur yang dinilainya telah mencoreng citra positif pecatur Indonesia. Video Irene Kharisma dalam podcast Deddy Corbuzier pun tayang di youtube-nya pada kemarin, Kamis 18 Maret 2021. Selain Irene, Levy Rozman pun hadir secara virtual untuk menjelaskan masalah dengan Dadang Subur dari sisinya. Namun, ada ucapan Irene Kharisma dalam video itu ada yang menyinggung Dadang Subur. Alhasil, Dadang Subur pun menantang Irene Kharisma untuk menyelesaikan masalah mereka di atas papan catur. Deddy Corbuzier memfasilitasi pertandingan itu dengan menyiapkan hadiah total Rp150 juta. Jumlah hadiah berubah jadi Rp300 juta setelah crazy rich Medan, Indra Kusuma, menambahkannya. Dia menyatakan melalui instagram, bahwa pemenang akan membawa pulang Rp200 juta dan sisanya menjadi milik yang kalah.