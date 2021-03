ALL England 2021 telah menggelar semua pertandingan semifinal untuk setiap nomor. Jepang pun mendominasi final All England tahun ini karena wakilnya ada pada setiap nomor, kecuali tunggal putra. Alhasil, Jepang secara tidak langsung telah memastikan diri sebagai juara umum All England 2021.

Final nomor tunggal putri akan mempertemukan Pornpawee Chochunwong (Thailand) dengan Nozomi Okuhara (Jepang). Mereka mencapai partai puncak setelah melewati hadangan Pusarla V. Sindhu (India) dan Ratchanok Intanon (Thailand).

Pornpawee mengalahkan Sindhu dalam dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-9. Sementara itu, Nozomi harus berjuang hingga rubber game untuk mengalahkan rekan senegara Pornpawee, Intanon, dengan skor 16-21, 21-16, dan 21-19.

Jepang kembali menempatkan wakilnya di final nomor ganda putri, dengan Yuki Fukushima/Sayaka Hirota bertemu dengan Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara. Mereka lolos setelah mengalahkan Selena Piek/Cherly Seinen (Belanda) dan wakil Jepang lainnya, Nami Matsuyama/Chiharu Shida.

Fukushima/Hirota mengalahkan Piek/Seinen dalam dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-7. Hal serupa dilakukan Matsumoto/Nagahara yang mengalahkan Matsuyama/Shida dalam perang saudara dengan skor 21-19 dan 21-17.

BACA JUGA: Meski Kena Cibir, Pebulu Tangkis Inggris Ini Tetap Terima Dukungan Netizen Indonesia

Dominasi Jepang terlihat juga di nomor ganda putra dengan kedua wakil mereka, Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe dan Takeshi Kamura/Keigo Sonoda, yang lolos ke final. Kedua ganda putra Jepang itu menjejaki partai puncak setelah mengalahkan wakil Denmark.

BACA JUGA: Insiden All England 2021 Bikin Skuad Indonesia Melemah, Jonatan Christie: Salah Besar!

Endo/Watanabe mengalahkan Jeppe Bay/Lasse Molhede dalam dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-11. Hasil serupa ditorehankan Kamura/Sonoda yang mengalahkan Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen dengan skor 21-18 dan 21-14.

Sementara itu, final nomor ganda campuran juga menyajikan perang saudara antara wakil Jepang, Yuki Kaneko/Misaki Matsumoto dengan Yuta Watanabe/Arisa Higashino. Kedua wakil Jepang itu melaju ke final setelah mengalahkan Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Malaysia) dan Marcus Ellis/Lauren Smith (Inggris). Kaneko/Matsumoto mengalahkan Peng Soon/Liu Ying dalam dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 22-20. Watanabe/Higashino juga menang dalam dua gim langsung atas Ellis/Smith dengan skor 21-10 dan 21-18. Jepang sayangnya gagal mengirimkan wakilnya ke final tunggal putra yang justru mempertemukan Lee Zii Jia (Malaysia) dengan Viktor Axelsen (Denmark). Mereka mencapai partai puncak usai mengalahkan Mark Caljouw (Belanda) dan Anders Antonsen (Denmark). Zii Jia mengalahkan Caljouw dalam dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-17. Berbeda dengan Zii Jia, Axelsen harus bermain hingga rubber game untuk mengalahkan Antonsen dengan skor 16-21, 21-7, dan 21-17. Berikut hasil lengkap semifinal All England 2021: