SOSOK pevoli Indonesia, Amasya Manganang, tak kalah ramai disorot dari sang adik, Aprilia Manganang yang kini sudah berganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Sebab, keduanya diketahui sama-sama kerap menunjukkan gaya yang maskulin dan macho dalam beragam kesempatan.

Gaya ini ditunjukkan saat dirinya masih dikenal luas berstatus sebagai perempuan dan memperkuat Timnas Voli Putri Indonesia. Tetapi kini, Aprilio dan Amasya diketahui ternyata merupakan seorang pria sejati.

Keduanya sama-sama mengidap hipospadia sehingga status gendernya selama ini disangka merupakan seorang perempuan. Hipospadia sendiri diketahui merupakan kelainan langka ketika lubang kencing penis ada pada bagian bawah dan bukannya di ujung.

Tetapi, Aprilia Manganang telah selesai mengurus penetapan soal status gendernya ini. Lewat persidangan untuk pergantian identitas diri yang dilakukan secara virtual pada Jumat (19/3/2021) pagi WIB, Aprilia telah dipastikan secara resmi sebagai seorang pria dan mengganti namanya langsung menjadi Aprilio Perkasa Manganang.

Sementara Amasya, dia kini masih mengurus soal perubahan statusnya itu ke pengadilan. Terlepas dari hal tersebut, baik Aprilio ataupun Amasya telah ramai disorot karena keduanya kerap tampil kompak, baik dalam segi penampilan ataupun lainnya.

Salah satu momen kebersamaan yang menunjukkan kekompakan Aprilio dan Amasya sendiri bisa terlihat dalam foto ini. Tengah duduk berdua di teras sebuah rumah, keduanya terlihat tertawa bahagia bersama.

Keduanya pun sama-sama tampil bergaya maskulin. Komak mengenakan celana jeans hitam panjang, Amasya lebih memilih bergaya kasual dengan menggunakan kaus abu-abu, sementara Aprilia memakai kemeja batik warna coklat.

Foto ini sendiri diunggah oleh Amasya di akun Instagram pribadinya, @amasyamanganang. Caption yang penuh makna dituliskan oleh Amasya dalam unggahan itu. Dia mengungkap soal makna kebahagiaan.

“Bahagia adalah ketika kita lebih sering tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan lebih banyak bersyukur. Thank you for support,” tulis Amasya dalam unggahannya di Instagram.