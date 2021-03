BELITUNG – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia akan menyelenggarakan event olahraga yang bertajuk Belitung Triathlon and Ride pada 13-14 Maret 2021. Event tersebut rencananya akan dilaksanakan di Kawasan Tanjung Kelayang, Belitung.

Sebagaimana event triathlon pada umumnya, maka akan ada tiga jenis olahraga yang dipertandingkan sekaligus, yaitu berlari, bersepeda, dan juga berenang. Menariknya, Belitung Triathlon and Ride menawarkan suasana alam yang luar biasa.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, telah menjajal langsung venue yang akan digunakan untuk Belitung Triathlon and Ride. Sandiaga pun dibuat sangat terkesan karena air laut yang akan digunakan untuk bertanding sangat jernih dan pantainya pun indah.

“Pasirnya putih, di atas bulan Maret ini tenang airnya. Open water swimming-nya ini heaven menurut saya,” tutur Sandiaga Uno dalam video yang dimuat Kemenparekraf, Jumat (12/3/2021).

Tidak hanya Sandiaga Uno, atlet triathlon Antonio Chandra, juga takjub dengan indahnya alam Belitung. Bahkan menurut Antonio Chandra, kualitas air yang ada di Belitung sudah mendapat pengakuan dunia.

“Airnya jernih luar biasa. Bahkan kemarin kalau gak salah event yang tingkat Asia itu, lintasan renangnya juga mendapat pengakuan dunia (sebagai yang) terbaik,” ujar Antonio Chandra.

“Gak nyangka juga airnya masih jernih, bagus dari kita start sampai finis. Dasarnya kelihatan. Jernih sekali. Asyik sekali, loh,” sambungnya.

Selain memiliki pantai yang indah dengan air laut jernih, lintasan sepeda yang bakal digunakan di Belitung Triathlon and Ride ini juga sangat bagus. Apalagi, para peserta nantinya akan melintasi sejumlah tempat ikonik di Belitung, seperti misalnya Pantai Laskar Pelangi.

“Jalur sepedanya luar biasa. Ada beberapa spot yang sangat legendary, seperti jembatan pelangi, ada Pantai Laskar Pelangi, ada Kelenteng Sijuk, dan lain sebagainya,” papar Sandiaga.

“Setelah itu lari di Belitung Marine Eco Tourism Development, di mana di situ semacam hutan yang dirawat seluas 300 hektar. Kualitas udaranya benar-benar out of this world,” tukas mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut.